Apple Watch Series 7 : vers un design flat renouvelé

La montre Apple Watch est une référence sur le marché des montres connectées et la firme à la pomme devrait en lancer une nouvelle édition durant le second semestre.

Et si les différentes générations sont restées assez proches les unes des autres en terme de design, la future Apple Watch Series 7 devrait apporter du nouveau. Le youtubeur Jon Prosser évoque ainsi un style aux tranches plus marquées et plates qui rappelleront le renouvellement de design d'autres produits de la marque comme l'iPhone 12 ou les dernières évolutions de l'iPad Pro.

Les rendus montrent toujours un affichage carré aux angles arrondis et aux marges réduites avec des tranches plus franches comportant toujours d'un côté la couronne dentée et le chariot de la carte SIM et de l'autre deux fines incisions pour le haut-parleur.

Pour ce qui est des coloris, la prochaine montre connectée serait proposée en violet, vert, jaune et orange, en plus des teintes classiques. Rien n'est dit sur les nouvelles fonctionnalités supposées comme la lecture non invasive de la glycémie ou la mesure de la tension artérielle.



