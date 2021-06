WWDC 2021 : Apple annonce watchOS 8 avec des nouveautés santé

L'édition 2021 de la WWDC est l'occasion pour Apple de dévoiler les prochaines mises à jour automnales majeures des ses systèmes d'exploitation. iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey mais également watchOS 8 pour l'Apple Watch.

Apple met en avant sa montre connectée en tant que compagnon de santé et watchOS 8 va apporter quelques nouveautés en la matière avec la mesure de la fréquence respiratoire grâce à l'accéléromètre. Elle est caractérisée par le nombre de respirations par minute pendant le sommeil.

Une telle mesure en lien avec l'application Sommeil sera disponible dans l'application Santé avec davantage de détails. Le cas échéant, une notification sera envoyée si un changement notable est détecté au niveau de la fréquence respiratoire moyenne.

L'application Respiration évolue en une application Pleine conscience (Mindfulness) avec une nouvelle expérience de respiration et de nouvelles animations. Une séance Réflexion a pour objectif de susciter un état d'esprit positif, par exemple en invitant à se remémorer des souvenirs heureux et avec une animation aidant à la concentration. Une manière de s'occuper de la santé psychologique.

Pour l'activité, deux nouveaux types d'exercices sont annoncés avec également une orientation du côté du bien-être pour l'esprit : le Tai Chi et le Pilates.

Au-delà de la santé et du bien-être

Le cadran Photos est présenté comme le cadran de l'Apple Watch le plus populaire. Un nouveau cadran Portraits utilise les photos en mode portrait de l'iPhone pour y superposer du texte et d'autres informations.

L'application Photos a été repensée afin de faciliter l'affichage des collections et accès aux souvenirs avec une disposition en mosaïque, de même que le partage via Messages et Mail.

Griffonner, Dictée et des emojis peuvent être utilisés en même temps depuis une même vue pour l'écriture d'un message, et les GIF signent leur arrivée avec watchOS 8 qui permet à l'App Watch de bénéficier de l'application Contacts pour la gestion de la liste des contacts.

watchOS 8 va profiter des nouvelles fonctionnalités d'iOS 15 comme les outils de concentration, un nouveau design pour l'application Maison, divers minuteurs, une plus grande disponibilité de l'affichage Always-on pour les applications, une application Météo avec des notifications d'intempéries et les précipitations dans l'heure à venir, une nouvelle application Localiser des objets en lien avec le réseau éponyme d'Apple.