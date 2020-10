ARM abandonnera le support du 32-bit en 2022, les architectures Matterhorn et Makalu bientôt

La firme britannique ARM, en cours de rachat par Nvidia, conçoit des architectures pour les composants d'appareils électroniques et capteurs vendus à des milliards d'exemplaires.

Elle est présente notamment au coeur des smartphones et le renforcement de son architecture lui ouvre désormais l'accès aux PC portables et jusqu'aux processeurs pour serveurs.

Avec la multiplication des applications et des services mobiles, ARM ne peut plus se contenter de miser seulement sur un bon rapport entre performances et consommation d'énergie et a commencé à faire grimper la puissance de ses architectures.

ARM Cortex-A78

Les coeurs ARM Cortex-A78 et ARM Cortex-X1 ont commencé à représenter cette nouvelle stratégie qui va s'amplier ces prochaines années. Pour suivre ce rythme, ARM adapte ses plates-formes et annonce la fin du support des applications 32-Bit pour 2022 afin de pouvoir concentrer toutes les ressources sur le 64-Bit.

Tous les processeurs ARM Cortex-A au-delà seront donc uniquement compatibles 64-Bit, ce qui permettra en outre des gains de performances des applications et des efforts de développement réduits. Les premiers smartphones ARM 64-bit seul seront sur le marché à partir de 2023, ce qui laisse un peu aux développeurs pour anticiper.

ARM évoque également la montée en puissance des prochaines générations de coeurs Cortex-A. Après avoir multiplié par 2,5 la puissance des coeurs A78 par rapport aux A73 de 2016, les deux prochaines générations permettront d'assurer encore une augmentation des performances de 30% par rapport aux A78 / X1.

La firme cite ainsi Matterhorn en 2021 et Makalu en 2022. La première introduira une nouvelle fonctionnalité de sécurité MTE (Memory Tagging Extension) qui facilitera la détection de violation d'accès mémoire, méthode d'entrée fréquente des hacker pour prendre le contrôle de tout ou partie d'un système.