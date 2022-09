Assassin's Creed Valhalla s'offre une mise à jour de contenu gratuite

Ubisoft a prévu de boucler les aventures d'Eivor en beauté : Assassin's Creed Valhalla s'offre une nouvelle mise à jour de contenu gratuite, en attendant le bouquet final et le lancement du tout dernier DLC.

Deux années après son lancement, Assassin's Creed Valhalla continue ainsi de régaler les joueurs avec toujours plus de contenu : le jeu passe ainsi désormais à la version 1.6.1 qui permet de profiter de quelques nouveautés en jeu.

Forge à Runes, Tombeaux des Trépassés et Festival d'Oskoreia

On voit ainsi arriver trois nouvelles tombes souterraines dans le périple des Tombeaux des Trépassés. Des tombes bourrées de pièges et d'énigmes qui protègent des trésors épiques.

La Forge à Runes fait également son apparition : elle permet de forger des runes dédiées à l'amélioration des statistiques de l'équipement.

Ubisoft en profite également pour annoncer le lancement du Festival d'Oskoreia qui se tiendra du 20 octobre au 10 novembre. L'événement gratuit proposera des tas de récompenses avec des quêtes exclusives et mini jeux.

Des correctifs avant le dernier DLC

L'éditeur Français a partagé un patchnote complet :



La Saga oubliée

Équiper le casque du Jarl de la mort supprimera la personnalisation de la barbe d'Eivor.

Parfois, Odin peut rester coincé dans un pilier lorsqu'il assassine des ennemis.

Après le combat contre Systir et son dompteur à Nidheim, la barrière ne disparaît pas.

Le magasin d'Everold se réapprovisionne en articles déjà achetés.

Le Siège de Paris

Les runes uniques du Siège de Paris achetées dans la boutique de Pierre peuvent être vendues, mais ne peuvent pas être rachetées.

La Colère des Druides

Achever Balor avec une attaque paralysante peut bloquer la rencontre.

Assassin's Creed Valhalla (Quêtes principales, événements mondiaux et activités secondaires)

Médaillons de l'ordre manquants après avoir vaincu des membres de l'ordre.

Il n'est pas possible de recevoir la quête "Plus profondément..." si les plantes ont déjà été collectées.

Crashs lors du chargement d'un fichier de sauvegarde pendant la quête "Trouver Fritjof".

Les statistiques des joueurs ne suivent pas comme prévu pour le défi principal "La Saga d'Eivor".

Monde

Lorsqu'il grimpe à l'arbre près du chalet du druide à Glowecestrescire, Eivor peut rester coincé sous la plateforme.

Impossible d'interagir avec Rollo dans la maison close.

Impossible d'entrer dans une maison à Picheringa à cause d'une fenêtre bloquée et d'une porte barrée.

Festival d'Oskoreia

Diverses corrections pour le retour de l'événement du festival d'Oskoreia.

Armurerie et inventaire

Armes dupliquées par des moyens non intentionnels.

Duplication des options de personnalisation des nains dans l'inventaire.

Les haches à deux mains peuvent apparaître des deux côtés du mannequin de l'armurerie si le joueur change de main en utilisant l'arme.

Les fléaux apparaissent à l'envers dans l'armurerie lorsqu'ils sont équipés d'une charge.

Le tatouage Isu se duplique dans l'inventaire après l'achat et remplace les autres tatouages qui ne peuvent plus être sélectionnés.

Divers

Certaines armes apparaissent dans la boutique de Vagn alors qu'elles ont déjà été acquises.

Le VFX de l'attaque de charge persiste sur l'arme après qu'elle ait été utilisée.

Les aperçus du pack Crépuscule ne se chargent pas lorsqu'on essaie de les afficher dans la boutique du jeu.

Effet d'écho involontaire sur l'audio du discours de Reda.

La soute à marchandises pendant les raids fluviaux est limitée à 200, même si la capacité est améliorée.

Eivor apparaît ivre au chargement du jeu.

Interface utilisateur / HUD

L'élément cosmétique de la colonie de Jord Scarecrow dans le magasin de Norvid n'affiche pas l'objet.

Notons que d'ici la fin d'année sortira le dernier DLC du jeu, baptisé "The Last Chapter". Nous en finirons alors avec l'histoire d'Eivor et cette aventure viking pour nous tourner vers l'Orient avec Assassin's Creed Mirage dès l'année prochaine.