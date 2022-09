Pour ses batteries électriques, BMW mise sur des cellules cylindriques révolutionnaires, comme Tesla

Changement de cap pour la stratégie de batteries électriques chez BMW. Les nouvelles cellules changent d'aspect et se veulent plus écoresponsables.

Le groupe BMW a levé le voile sur sa nouvelle génération de cellules pour batteries électriques et en profite pour renouveler beaucoup d'aspects, en termes de design, d'efficacité et d'empreinte environnementale.

Les cellules Gen6 de BMW ont une différence notable au premier coup d'oeil avec les Gen5 : elles adoptent le format cylindique de diamètre 46 mm que l'on connaît via la cellule 4680 que Tesla espère généraliser bientôt dans ses voitures électriques (une fois que les problèmes de production seront résolus).

BMW Gen5 rectangulaire vs Gen6 cylindrique

Le passage à un format cylindrique au lieu des cellules rectangulaires utilisées jusqu'à présent avait déjà été évoqué au début de l'été et n'est donc pas une totale surprise mais le constructeur automobile précise des intentions qui doivent lui donner l'avantage dans le domaine du véhicule électrique.

Moins chères, plus écoresponsables

Les nouvelles cellules resteront de type Lithium-Ion et trouveront place dans les futurs véhicules électriques de la marque (la Neue Klasse, à l'allemande) à partir de 2025. Elles seront disponibles en deux dimensions : 95 ou 120 mm de haut (et donc un peu plus longues que les 80 mm chez Tesla) avec plusieurs promesses :

20% en plus de densité énergétique

30% en plus d'autonomie

30% en plus de rapidité du temps de charge

60% de moins en émissions de CO2 à la production

Les batteries utilisant ces cellules Gen6 pourront supporter des systèmes de charge rapide de 800 Volts (encore faudra-t-il trouver des bornes compatibles) et BMW a déjà négocié des contrats avec les fournisseurs CATL et EVE Energy pour assurer une capacité de production équivalente à 20 GWh.

Le constructeur s'attache également à produire ses futures cellules de batterie électrique de façon raisonnée et écoresponsable en intégrant la réutilisation des matières premières (cobalt, lithium, nickel...) et le recyclage des batteries dans le processus de production, le tout avec des sources d'approvisionnement certifiées.

Des pistes pour aller plus loin

Si les cellules Gen6 pour batteries électriques marquent un point d'inflexion dans la stratégie de BMW, d'autres évolutions sont aussi à l'étude dans ses centres de recherche

Le constructeur évoque ainsi la possibilité de proposer des cellules cylindriques utilisant une cathode LFP (Lithium, Fer, Phosphate), ce qui allègerait la demande pour certains métaux et pourrait abaisser le coût des cellules.

Une autre piste suivie est celle des batteries solides ou ASSB (All-Solid-State Batteries), sans électrolytes liquides. C'est un véritable serpent de mer du segment des voitures électriques qui pourrait prendre forme d'ici la fin de la décennie. BMW veut y faire croire en assurant qu'il disposera d'un premier démonstrateur bien avant 2025.