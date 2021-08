Les livraisons de cartes graphiques continuent d'augmenter fortement au deuxième trimestre

La crise sanitaire mondiale a déclenché en 2020 un appétit renouvelé pour les PC et les tablettes tactiles afin de répondre aux exigences du télétravail et de l'école à distance en situation de confinement.

Un an plus tard, l'engouement n'est pas terminé et les ventes continuent de progresser alors que la situation tend à se normaliser (retour au bureau et en classe).

Sur le marché des cartes graphiques, la même tendance se dessine logiquement. Le cabinet d'études Jon Peddie Research note dans son dernier observatoire une augmentation de 37% des ventes de GPU pour PC sur un an, soit un volume total de 123 millions d'unités.

Source : JPR

Alors que le deuxième trimestre marque traditionnellement un creux dans les ventes par rapport au début de l'année, on observe ici une hausse des livraisons de 3,4% d'un trimestre sur l'autre.

Le contexte n'est pourtant pas facile avec la pénurie des semi-conducteurs touchant différents éléments, des composants aux substrats et une demande qui reste donc très soutenue.

Source : JPR

Avec ses GPU intégrés associés à ses processeurs, Intel représente toujours le gros du volume (68,29%) des GPU livrés au deuxième trimestre, en attendant de pouvoir se présenter à son tour sur le segment des GPU dédiés avec ses cartes graphiques ARC.

Chez les deux fournisseurs de cartes dédiés, Nvidia accroît son avantage sur AMD avec 83% de part de marché sur le trimestre, contre 80% il y a un an. Les deux acteurs restent confrontés au phénomène de rupture de stock de leurs GPU gaming et ne voient pas d'amélioration avant l'an prochain.