Meta Quest Pro : quelle tête aurez-vous avec le nouveau casque de réalité virtuelle ?

| Source : The Verge

Alors que les rumeurs se sont multipliées autour d'un premier casque de réalité virtuelle et augmentée Reality Pro chez Apple, et que la firme a laissé un clin d'oeil à ce sujet à la toute fin de sa conférence de presse, ce qui suggère une annonce sous peu, le groupe Meta va avoir à coeur de présenter ses innovations en matière de métavers pour sa conférence Meta Connect du 11 octobre 2022.

La firme va dévoiler ses progrès en matière d'univers virtuels et les raffinements autour de son monde Horizon Worlds et de ses avatars en leur donnant plus de vie et d'intensité grâce à la reproduction des expressions faciales.

Cela passera par de nouveaux outils servant de passerelle avec les mondes virtuelles et Meta doit lever le voile sur un nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme connu sous le nom de code Project Cambria.

Mark Zuckerberg, patron de Meta, a confirmé implicitement l'annonce en se montrant partiellement avec le futur casque VR...et ce dernier se montre plus complètement pour un oubli dans un lieu public.

Déjà l'unboxing du Meta Quest Pro

Ramiro Cardenas dit être tombé sur un prototype oublié dans un hôtel, ce qui lui a permis de le prendre en main rapidement et de faire quelques photos du gadget mais aussi de sa boîte.

Cette dernière confirme notamment la dénomination Meta Quest Pro supposée pour le Project Cambria. Le casque lui-même correspond aux descriptions et images connues jusque-là.

De couleur noir, il se présente comme une sorte de masque de ski, moins imposant que les produits précédents, avec un bandeau et des lentilles à l'intérieur qui permettront de profiter de la réalité virtuelle en haute définition.

On aperçoit également des manettes avec boutons et gâchettes pour évoluer dans l'environnement virtuel et qui semblent assez proches de ce que propose déjà Meta avec d'autres casques Oculus pour aider à la navigation dans un monde virtuel ou profiter d'un jeu VR.

Le design révélé en avance

Le casque est censé intégrer des fonctions avancées comme l'eye-tracking et le face-tracking, tout en permettant de voir l'environnement à proximité (ou see-through) grâce à ses caméras embarquées, ce qui devrait aussi lui apporter des capacités en réalité augmentée. Il serait donc paré pour la réalité mixte.

D'après les images, le casque VR photographié est un prototype. Le casque sera vraisemblablement autonome et pilotable par manette et mouvements de la tête.

Il n'a pas été rare ces dernières années de découvrir des produits électroniques avant leur présentation officielle car ils avaient été égarés (volontairement ou non) dans des lieux publics, l'un des derniers exemples en date étant la montre Pixel Watch trouvée dans un bar, tandis que les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro font des apparitions et des unboxings réguliers sans avoir encore été présentés.

La vidéo d'unboxing du Meta Quest Pro n'a pas permis d'allumer le gadget et d'en savoir plus sur sa configuration (angle de vision, qualité d'affichage, qualité audio via ses écouteurs intégrés...) mais cela donne un premier aperçu concret de ce que prépare sans doute Meta pour sa conférence le mois prochain.