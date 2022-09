Pico 4 : le casque de réalité virtuelle qui veut concurrencer le Meta Quest 2

La réalité virtuelle a pris un nouveau tournant avec l'arrivée du Metavers et des grands univers virtuels qui souhaitent nous soustraire à la réalité. Meta, la maison mère de Facebook a ainsi largement investi sur ce marché en développement, mais d'autres marques lui emboitent le pas.

La marque chinoise Pico a déjà fait parler d'elle avec ses casques VR, mais plus récemment c'est son rachat par ByteDance, la société derrière le réseau social Tik Tok qui a fait couler beaucoup d'encre.

Pico 4 : un concurrent du Meta Quest 2

Le fabricant vient ainsi d'officialiser son nouveau casque baptisé Pico 4 et qui vise à concurrencer le Meta Quest 2 de Facebook. La fiche technique de l'appareil est séduisante, et son prix relativement contenu, malgré tout ses ambitions sont grandes et il se démarque de la concurrence en misant énormément sur le sport et la création de contenu.

Il s'agit d'un casque standalone qui peut donc fonctionner sans aucun PC ou smartphone en appui. Il embarque de fait une batterie de 5300 mAh qui assure, selon la marque, jusqu'à 3h d'autonomie.

En interne, le Pico 4 s'équipe d'un SoC Quelcomm Snapdragon XR2, une puce spécialisée dans la réalité virtuelle. Il dispose par ailleurs d'un écran de 2160x2160 pixels et de lentilles pancake, de 128 à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Le tout ne pèse que 585 grammes avec la batterie et le champ de vision annoncé est de 105° avec un rafraichissement à 90 Hz.

Doté de caméras à l'extérieur du casque, le Pico 4 proposera une technologie de tracking, le suivi des mains. Des détecteurs 3D permettront ainsi de reproduire les gestes de l'utilisateur dans les univers virtuels, même sans aucune manette.

Un casque pour les joueurs, mais pas que...

Si Pico propose un portail dédié avec plus de 150 jeux, le Pico 4 sera également compatible SteamVR. Il sera possible de le connecter à un PC pour étendre ses possibilités.

Pico mise énormément sur le sport virtuel pour séduire les utilisateurs et propose ainsi diverses expériences d'immersion basées sur le sport, le fitness... Mais il propose également des expériences de partage entre joueurs pour permettre de guider un ami en attirant son attention sur certains éléments de décor à distance par exemple.

Annoncé à 429€ le Pico 4 est disponible à la précommande, la version 256 Go étant facturée 499€, ce qui le rend plus accessible qu'un Meta quest 2 avec une configuration légèrement supérieure.