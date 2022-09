Le prochain casque de réalité virtuelle de Facebook retrouvé dans un hôtel

Meta, la maison mère de Facebook, prépare un nouveau casque de réalité virtuelle qui viendra remplacer l'Oculus Quest 2 et sera davantage pensé pour les univers virtuels du Metavers.

Mais si la maison mère du réseau social numéro 1 souhaitait conserver le secret autour de son dispositif, c'est plutôt raté : un de ses employés a oublié un exemplaire dans une chambre d'hôtel. Le casque a été récupéré par un des employés qui n'a pas manqué de prendre quelques photos et de faire l'unboxing du dispositif.

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk