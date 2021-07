Clubhouse : le réseau social audio ouvert à tous

Clubhouse n'est désormais plus seulement sur invitation. Une ouverture à tous pour l'application audio de conversations en direct.

Basé sur l'audio, le réseau social Clubhouse n'est dorénavant plus régi par un système d'invitation (et de liste d'attente) pour permettre aux utilisateurs d'écouter, voire de participer à des conversations dans des salles virtuelles.

Proposée par la société américaine Alpha Exploration Co., la jeune application Clubhouse a d'abord été rendue disponible en bêta privée sur iOS. Une application pour Android a fait son apparition au mois de mai dernier et avec désormais la possibilité pour tout le monde de s'inscrire. Une sortie de bêta après seize mois.

" Le système par invitation a été une partie importante de notre histoire au début. […] Nous avons pu développer Clubhouse de manière mesurée. […] Mais nous avons toujours voulu que Clubhouse soit ouvert ", écrit Clubhouse.

Cette ouverture intervient quelques jours après le lancement de Backchannel, un nouveau système de messagerie de Clubhouse qui serait déjà à l'origine de l'envoi de 90 millions de messages directs en l'espace d'une semaine.

Pas de chiffres précis et une concurrence déjà très active

D'après Clubhouse, le nombre de salles virtuelles quotidiennes pour des conversations est passé à un demi-million, tandis que 10 millions de personnes ont été ajoutées depuis le lancement de l'application Android mi-mai. Le nombre d'utilisateurs n'est toutefois pas divulgué.

" Nous savons que nous avons encore beaucoup à construire dans les semaines, les mois et les années à venir. […] Il y aura beaucoup de hauts et de bas à mesure que nous nous développerons, et que la concurrence des grands réseaux sera féroce. "

Cette concurrence a déjà pris forme avec notamment Twitter Spaces ou encore le déploiement progressif des Live Audio Rooms de Facebook. Même Spotify est de la partie avec Greenroom pour des conversations audio en direct.