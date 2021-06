Facebook déploie Live Audio Rooms et les podcasts

Comme annoncé en avril dernier dans le cadre de la présentation de nouvelles expériences audio, Facebook déploie les Live Audio Rooms pour proposer des salons audio en direct. Toutefois, c'est une disponibilité qui ne concerne pour le moment que les États-Unis.

Certaines personnalités publiques ainsi que des groupes Facebook ont la possibilité de créer et héberger des Live Audio Rooms sur iOS, tandis que les utilisateurs de Facebook sur iOS et Android peuvent les découvrir et les rejoindre depuis le fil d'actualité et via les notifications.

Il n'y a pas de limite sur le nombre d'auditeurs autorisés. Quiconque peut être invité à prendre la parole et jusqu'à 50 intervenants peuvent s'exprimer en même temps.

" Les personnalités publiques peuvent inviter des amis, des abonnés, d'autres personnalités publiques vérifiées ou n'importe quel auditeur dans le salon pour être un intervenant. L'hôte peut inviter des intervenants en avance ou pendant la conversation ", écrit Fidji Simo.

La responsable de Facebook App explique que Live Audio Rooms sur Facebook est un outil de découverte, d'écoute et pour participer à des conversations en direct avec des personnalités publiques et experts " sur des sujets qui vous intéressent. "

Avec aussi les podcasts

C'est la mode actuelle dans la lignée de Clubhouse et avec une reprise du concept par Twitter avec Spaces ou encore Spotify plus récemment avec Greenroom. À noter que les sous-titres en direct sont pris en charge, les réactions pour une interaction et participation en temps réel.

Facebook s'est approché de quelques personnalités pour le lancement de Live Audio Rooms. En parallèle et comme attendu également, Facebook rend les podcasts directement disponibles sur sa plateforme avec des ajouts pour les États-Unis.