AMD Radeon RX 7000 : les cartes graphiques pour la fin de l'année mais quand exactement ?

La fin de l'année se rapproche et AMD doit toujours annoncer et commercialiser ses nouvelles cartes graphiques, ce qui ne laisse plus beaucoup de marge.

Alors que le marché des cartes graphiques n'est pas au mieux de sa forme, Nvidia a levé le voile sur sa gamme RTX 40 exploitant la nouvelle architecture Ada Lovelace et une gravure en 4 nm qui donne au premier produit de la série, la nouvelle carte vidéo GeForce RTX 4090, une puissance colossale à un tarif plutôt salé.

Son concurrent AMD doit lui aussi dévoiler ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 7000 s'appuyant sur une architecture RDNA 3 et des GPU Navi 3x qui mettront moins l'accent sur les performances brutes que sur leur efficacité énergétique et leur performance par Watt.

La firme a plusieurs fois indiqué qu'elle comptait dévoiler ses nouveaux produits avant la fin de l'année, mais sans donner de calendrier précis. Le leaker ECSM tente de combler cette lacune en affirmant avoir des informations à ce sujet.

Présentation en novembre, lancement en décembre

La présentation de l'architecture RDNA 3 et des cartes graphiques Radeon RX 7000 se jouerait donc durant le mois de novembre 2022, tandis que la commercialisation des premiers membres de la nouvelle famille interviendrait en décembre.

Les Radeon RX 6000 auront bientôt une suite

Aucune date précise n'est indiquée et cela suggère simplement que AMD maintiendrait bien son calendrier initial et ne laissera pas déraper les annonces en 2023.

La présentation officielle de l'architecture RDNA 3 est censée avoir lieu le 3 novembre prochain et ce sera sans doute aussi celles des nouveaux produits.

La logique voudrait que, comme Nvidia, la carte graphique de référence, qui sera la Radeon RX 7900 XT, sera la première à être commercialisée vers début décembre, les autres modèles arrivant quelques semaines plus tard.

AMD ou Nvidia, deux approches différentes

Cette dernière, équipée d'un processeur graphique Navi 31 avec une structure en chiplets et de 24 Go de mémoire GDDR6, devrait offrir une solide progression par rapport à la génération précédente mais aura sans doute du mal à tenir la comparaison avec la RTX 4090 de Nvidia sur les performances mais son prix devrait être significativement inférieur et ses attentes seront plus proches du commun des mortels.

Avec un lancement en toute fin d'année, AMD devra faire avec la présence des cartes Nvidia GeForce RTX 4090 (lancées ce 12 octobre) et RTX 4080 12 Go et 16 Go (en novembre) qui auront déjà commencé à occuper le marché.

Les lancements précédents ont été plutôt chaotiques, avec des annonces mais très peu de produits disponibles. Dans l'état actuel du marché, la situation devrait être moins tendue mais il faut généralement du temps pour monter en production, ce qui pourrait tout de même rendre les cartes graphiques Radeon RX 7000 rares au pied du sapin cette année.