GA102, Navi 31, ARC B : qu'attendre des GPU de prochaine génération ?

Il va y avoir du nouveau cette année sur le secteur des cartes graphiques. Les trois grands acteurs, Nvidia, AMD et désormais Intel, préparent de nouvelles générations d'architecture graphique dont on commence à entrevoir les caractéristiques.

Les leakers ne se privent pas pour dévoiler certains aspects des futurs GPU et il se trouve que des informations circulent à propos des trois marques. Compilées par Videocardz, voici donc ce qui se prépare.

Nvidia AD102 Ada Lovelace

Après Hopper pour les produits professionnels, Nvidia dévoilera bientôt l'architecture Ada Lovelace pour les cartes graphiques gaming. Le GPU le plus puissant de la future gamme RTX 40 sera AD102.

RTX 3090 Ti, l'ébauche des RTX 40 ?

Dans le cas de la RTX 4090, il s'agira du GPU AD102-300 et le leaker kopite7kimi indique que la carte graphique embarquera 24 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps et non en 24 Gbps comme on pouvait le penser.

Il évoque un TDP de 600W et il semble bien que l'actuelle RTX 3090 Ti soit une sorte d'esquisse préparatoire pour l'arrivée de la prochaine génération.

AMD Navi 31 RDNA 3

AMD prépare le lancement de l'architecture RDNA 3 pour ses prochaines cartes graphiques Radeon RX 7000 dont l'annonce est attendue en fin d'année. Le GPU le plus haut sera le Navi 31, successeur du Navi 21.

Selon Greymon55, le GPU sera constitué de 7 chiplets en tout, avec 2 modules gravés en 5 nm, 4 modules gravés en 6 nm et un contrôleur d'interconnexion, le tout gravé par TSMC. L'information demandera toutefois à être confirmée.

Intel ARC Battlemage

Intel arrive tout juste sur le marché avec une offre Intel ARC Alchemist qui va se déployer d'ici l'été mais la firme a déjà évoqué la suite avec ARC Battlemage qui assurera une montée en gamme.

Si ARC A repose sur un GPU de référence Intel DG2, ARC B s'appuierait sur un GPU Intel DG3, nom de code Elasti. La plate-forme ne sera pas lancée avant 2023 et les détails sont encore rares mais on aurait toujours affaire ici à une structure de type MCM (Multi Chip Module) comprenant jusqu'à 4 tuiles et 40 coeurs Xe / 1280 EU (unités d'exécution), contre 512 EU au mieux pour ARC A.

La version avec 4 tuiles comprendrait 20480 coeurs FP32 mais le reste des caractéristiques (fréquences, TGP, type et quantité de mémoire) est pour l'heure inconnu.