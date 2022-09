Cyberpunk : le comeback inespéré grâce à l'animé Edgerunners de Netflix

Finalement, le partenariat noué entre CD Projekt Red et Netflix profite bien plus que prévu aux deux entités.

La série sortie ce mois de septembre sur la plateforme de VOD propose de plonger les spectateurs dans l'univers de Cyberpunk 2077 et de suivre une aventure annexe à celle du jeu. Et les retombées sont plutôt inattendues pour le jeu polonais puisque ce dernier voit le public revenir en masse après un quasi-abandon.

Cyberpunk 2077 renoue avec le succès

Rappelons que Cyberpunk 2077 a connu un lancement plus que chaotique avec nombre de bugs à la clé, et du contenu ne répondant pas aux promesses réalisées. Sorti trop tôt trop vite, le titre aura mis plus d'un an à se positionner à la hauteur des espoirs des joueurs au fil de nombreux patchs correctifs et mises à jour de contenu.

Mais finalement le mal était fait : la fréquentation du titre s'est réduite à sa plus simple expression, et le dernier patch en date n'a pas suffi à motiver le retour des joueurs.

Une série Netflix pour relancer la machine

La série Edgerunners a toutefois changé la donne : depuis sa diffusion, les joueurs reviennent sur le titre qui s'inscrit parmi les plus fréquentés sur Steam avec plus de 100 000 joueurs connectés en simultanée.

CD Projekt avait déjà connu un tel revirement lors de la diffusion de la série The Witcher sur Netflix également.

Les joueurs de retour qui avaient abandonné le titre depuis des mois découvrent ainsi un tout nouveau jeu, largement amélioré avec la mise à jour 1.6. Le titre se veut réellement jouable désormais et plutôt plaisant avec suffisamment de contenu pour conserver les joueurs... Jusqu'à la sortie de Phantom Liberty, la première extension à destination du jeu.