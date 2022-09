DLC Cyberpunk 2077 : CD Projekt rembourse certains joueurs

Ce début de semaine, CD Projekt Red organisait une soirée visant à présenter le futur de Cyberpunk 2077. Un futur qui se décline en deux parties avec la mise à jour 1.6 diffusée dans la foulée de l'événement, et un DLC baptisé Phamtom Liberty qui sera diffusé l'année prochaine.

Une bonne nouvelle qui ne fait pas que des heureux puisque pour s'éviter de reproduire le chaos de la sortie initiale de son titre, CD Projekt a décidé de laisser de côté les consoles de salon d'ancienne génération (PS4 et Xbox One).

L'extension ne sortira ainsi que sur Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5, PC et Google Stadia...

La Xbox One X Collector laissée à l'abandon...

Une situation qui pose quelques problèmes à certains joueurs : ceux ayant acheté la version collector de la Xbox one X. Un petit retour en arrière s'impose : CD Projekt avait noué un partenariat avec Microsoft pour le lancement d'un pack collector de Xbox One X avec une console et une manette aux couleurs du jeu vidéo. Cette édition limitée de la console était accompagnée du titre et garantissait également l'ajout de toutes les extensions à venir sur le jeu...

Or, le DLC n'est pas prévu sur cette génération et CD Projekt annonce donc procéder à un remboursement partiel sous la forme de crédits Microsoft Store. Plus de détails seront communiqués ultérieurement.

En attendant, les joueurs pourront se consoler avec la mise à jour 1.6 Edgerunner du jeu qui apporte son lot de nouveautés et de correctifs.