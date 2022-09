Daimler eActros LongHaul : face au Tesla Semi, le poids lourd électrique suit sa propre voie

Tandis que le Tesla Semi attend toujours de passer en production, Daimler dégaine son poids lourd électrique eActros LongHaul et fait des choix techniques alternatifs.

L'un des grands objectifs de la motorisation électrique est de parvenir à proposer jusqu'à des poids lourds pouvant se substituer aux véhicules thermiques générateurs d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre.

La conception de tels camions dont les performances doivent approcher celles des véhicules existants tout en maîtrisant les coûts reste une alchimie complexe qui pourrait commencer à prendre forme.

Les progrès techniques permettent désormais d'envisager des utilitaires et petits camions en autonomie légère pour du transport intra-urbain, voire péri-urbain. Pour du fret au long cours, les semi-remorques électriques doivent encore faire leurs preuves.

Le Tesla Semi suscite de fortes attentes en promettant de la puissance et du couple, ainsi qu'un autonomie se rapprochant des mille kilomètres mais sa commercialisation, tout en se rapprochant, n'est pas encore d'actualité.

Daimler eActros LongHaul, la fiabilité avant l'autonomie

Le groupe Daimler (Mercedes-Benz), qui travaille depuis plusieurs années sur le sujet, en profite donc pour annoncer son modèle eActros LongHaul jouant la carte du véhicule de transport de marchandises électrique pour des trajets longs.

Armé de trois batteries assurant une capacité de 600 kWh et de deux moteurs électriques intégré dans de nouveaux types d'essieux optimisés, il est capable de développer une puissance de 400 kW pouvant être poussé en pic à 600 kW.

Et s'il n'offre une autonomie que de 500 kilomètres environ, ce qui peut paraître limité pour un poids lourd, il mise sur la technologie de batterie LFP, ou phosphate de fer lithié, pour assurer une durée de vie longue similaire à celle d'un semi-remorque standard, à savoir 1,2 million de kilomètres sur 10 ans.

La guerre des poids lourds électriques va faire des étincelles

Le type de batterie est associé à une méthode de charge assurant de passer de 20% à 80% de capacité de batterie en beaucoup moins de 30 minutes grâce à une borne de charge fournissant une sortie d'environ 1 mégawatt (MW) de puissance.

Plusieurs variantes seront proposées, en semi-remorque ou en version rigide, pour répondre à tous les besoins et la production de masse est prévue pour 2024. Le Daimler eActros LongHaul pourrait donc se confronter frontalement au Tesla Semi dans la conquête de ce nouveau marché.

Pour rappel, le Tesla Semi équipé de trois moteurs électriques sur l'essieu arrière promet une autonomie jusqu'à 500 miles (800 kilomètres) avec une charge rapide assurant jusqu'à 70% d'autonomie en 30 minutes (le constructeur évoque aussi une puissance de charge de 1 MW).

Les dernières communications de Tesla ont beaucoup porté sur la rentabilité de son futur véhicule en avançant le chiffre d'une consommation d'énergie de moins de 2 KWh par mile (1,6 km) et la possibilité d'économiser jusqu'à 200 000 dollars en carburant sur trois ans (et sans doute bien plus encore dorénavant avec la hausse du coût de l'énergie).

Si ces poids lourds misent sur une configuration purement électrique, d'autres comme Nikola espèrent toujours convaincre avec des véhicules routiers fonctionnant avec des piles à combustible à hydrogène.