Petit prix pour le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE avec notre sélection de bons plans (trottinette électrique)

Aujourd'hui, AliExpress met en avant le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui bénéficie d'une belle réduction de prix.

Il affiche un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 px, un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le smartphone est doté d'un SoC Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Du côté de la photo, le Xiaomi 11 Lite est pourvu d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. Pour faire des selfies, le mobile intègre un capteur de 16 mégapixels. Le smartphone est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Et enfin, il offre une charge rapide 33 W pour une batterie de 4250 mAh.

Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go est au prix de 265 € avec le code SDFRF103 avec la livraison gratuite depuis la France.





Voici d’autres bons plans à ne pas rater aujourd’hui sur AliExpress :

