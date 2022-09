Mémoire DDR5 : bonne nouvele, les prix vont continuer de chuter

Après les sommets atteints à son lancement, les prix de la mémoire DDR5 sont toujours à la baisse sur le second semestre et sans doute aussi l'an prochain.

Partis de très haut, les prix de la mémoire DDR5 n'ont cessé de baisser et vont continuer de le faire durant le second semestre et même sans doute en 2023 avant de se stabiliser.

Les systèmes compatibles vont être plus nombreux. Après Alder Lake et bientôt Raptor Lake chez Intel, les processeurs Ryzen 7000 d'AMD passeront eux aussi à la nouvelle génération de mémoire vive (sans compatibilité DDR4).

La baisse des prix va faciliter l'adoption de la technologie par le grand public, avec des attentes de tarifs se rapprochant de ceux de la DDR4 qui sera progressivement écartée.

L'adoption de la DDR5 facilitée

Des prix au niveau de la DDR4 permettraient également aux processeurs Ryzen de maîtriser leur coût par rapport à Alder Lake et Raptor Lake, qui restent compatibles DDR4 tout en acceptant la DDR5, note le site Tom's Hardware.

Cela devrait aussi faire les affaires d'Intel dont les systèmes Alder Lake / Intel Core de 12ème génération ont été majoritairement accompagnés de mémoire DDR4 à cause du prix élevé de la DDR5 et n'ont pas pu profiter des avantages de la nouvelle technologie.

Si les composants de base de la DDR5 (de type DDR5-4800) devraient profiter le plus de la situation, il est à noter que les tarifs ont tout de même baissé de moitié en moins d'un an et devraient continuer à se contracter ces prochains mois.