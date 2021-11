DDR6-12800 et GDDR7 : Samsung anticipe l'avenir des composants mémoire

Les mémoires DDR6 et GDDR7 n'existent pas encore mais Samsung a déjà quelques informations à partager à leur sujet.

La mémoire vive DDR5 arrive tout juste sur le marché et va se diffuser tout au long de l'année prochaine pour remplacer peu à peu l'actuelle DDR4. Du côté des GPU, la mémoire GDDR6 est largement présente dans les cartes graphiques de dernière génération et s'affiche même en variante GDDR6X chez Nvidia.

Les spécifications des générations suivantes, DDR6 et GDDR7, ne sont pas encore finalisées mais Samsung, leader mondial de la fabrication de composants mémoire, veut déjà livrer quelques informations.

On trouve déjà de la DDR5-4800 et de la DDR5-6400, selon les spécifications du JEDEC, qui peuvent grimper plus hauts avec de l'overclocking (les fabricants préparent déjà de la DDR5-7000).

Pour la DDR6, qui n'arrivera pas sur le marché avant le milieu de décennie au moins, pourrait doubler les possibilités de la DDR5 et donner de la DDR6-12800, pouvant grimper à de la DDR6-17000 en overclocking, et peut-être aller jusqu'à 20 000 dans des conditions extrêmes.

GDDR6X d'abord, GDDR7 plus tard

Pour les GPU, Samsung devrait proposer à son tour de la GDDR6X. Actuellement, seul Micron propose ce type de mémoire vidéo en 21 Gbps et le groupe coréen compte l'améliorer pour atteindre 24 Gbps.

Avec un bus mémoire 320-bit au moins, il sera possible d'atteindre des bandes passantes dépassant 1 To/s, ou jusqu'à 768 Mo/s pour un bus 256-bit.

Au-delà, Samsung travaille déjà sur la GDDR7 qui pourrait aller jusqu'à 32 Gbps et s'accompagner d'un mécanisme de correction d'erreur. Les bandes passantes dépasseront alors 1,5 To/s avec un bus 384-bit et les 2 To/s avec un bus 512-bit. Là aussi, il faudra sans doute plusieurs années avant de la voir arriver sur le marché.