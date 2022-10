Dead Space : le Remake présente du gameplay

À défaut d'un nouvel épisode de Dead Space, Electronic Arts nous proposera prochainement un remake du premier volet sorti en 2018.

À cette époque, le titre s'impose immédiatement comme un énorme succès : mêlant horreur et space opera, le survival-horror devient rapidement une référence dans le genre et la franchise est promise à de beaux jours...

Mais finalement, après un 3e volet en 2013, Dead Space tombe dans l'oubli et Visceral Games ne donne plus vraiment signe de vie de la franchise.

Depuis quelques années, on assiste toutefois au retour de quelques anciens jeux avec des remakes qui cartonnent autant que les jeux premium. Les anciens Resident Evil, remis au gout du jour, s'imposent comme les titres les plus rentables de Capcom sur ces deux dernières années, ce qui motive d'autres studios et éditeurs à ressortir leurs succès passés.

Dead Space reviendra ainsi sur le devant de la scène avec un remake de son tout premier volet. Un épisode qui a été retravaillé dans les moindres détails, en passant des graphismes aux niveaux et jusqu'à l'ensemble des sons intégrés au titre.

On découvre ainsi une nouvelle vidéo de gameplay proposée par Electronic Arts qui met en avant une plus grande possibilité de déplacement dans la zone antigravité, un plasma cutter qui offre bien plus de possibilités dans le démembrement des ennemis, et un personnage principal qui se dote d'une voix.

Isaac Clarke devra ainsi de nouveau évoluer au sein de l'USG Ishimura et faire face à des hordes de monstres. Le titre fourmille désormais de détails, profite de nouveaux effets de lumière, fumée et particules. Les modèles sont bien plus détaillés et proposent des textures UHD, les nécromorphes ont été repensés et se montrent encore plus horribles qu'avant, d'autant que chaque tir affectera désormais leur apparence.

Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, l'occasion de rappeler que le titre ne sortira pas sur consoles d'ancienne génération.