Deathloop arrive enfin sur Xbox !

Il y a pile un an sortait Deathloop, le dernier jeu en date de Bethesda annoncé comme une exclusivité PlayStation 5 et PC. Sony avait négocié l'exclu avec le studio, développé par le studio français Arkane.

Mais entre temps, Zenimax, le propriétaire de Bethesda a été racheté par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars...

On se doutait ainsi que les jeux de Bethesda tomberaient systématiquement sous la coupe de Microsoft à destination de son environnement Xbox et de ses Xbox One et Xbox Series, mais le contrat avec Sony ne pouvait être remis en cause, du moins pas avant une certaine période.

Finalement, l'exclu aura duré 1 an et Deathloop s'invite, comme toutes les productions des studios de Microsoft, au sein du Xbox Game Pass.

Deathloop gratuit sur le Xbox Game Pass le 20 septembre

Le titre sera également proposé à l'achat en dématérialisé et en version physique. Deathloop sera intégré dans le Xbox Game Pass à partir du 20 septembre, le prétéléchargement étant déjà disponible.

Rappelons que le jeu propose un FPS assez original : le joueur incarne Colt, un mercenaire bloqué dans une boucle temporelle sur l'île de Blackreef avec une horde d'assassins à ses trousses.

Le concept du Die and Retry est au coeur du jeu : il faudra échouer et apprendre de ses erreurs pour aller toujours plus loin dans l'histoire et réussir à briser la boucle, puisque le personnage ressucite après chaque mort.