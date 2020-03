Disney+ disponible en France sur Fire TV d'Amazon. Pas sur les box des FAI ?

Le lancement de Disney+ en France est programmé pour le 24 mars. Amazon annonce aujourd'hui que ce service de SVOD sera disponible sur ses appareils en France, en particulier sur Fire TV (Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K) en plus de ses tablettes Fire.

Amazon va mettre à contribution son assistant Alexa, que ce soit avec la télécommande vocale Alexa ou avec un appareil Echo associé. " Le contenu Disney+ sera inclus dans la fonction de recherche universelle de Fire TV, ce qui facilitera la recherche et la découverte de contenus par commande vocale. "

Parmi les exemples de commandes vocales citées : " Alexa, trouve Disney+ ", " Alexa, ouvre Disney+ ", " Alexa, mets [nom du contenu] ", " Alexa, trouve les films Star Wars. "

Rappelons que Disney+ proposera un essai gratuit de sept jours et sera facturé 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.

Distributeur exclusif de Disney+ en France, Canal+ a récemment officialisé une intégration sans surcoût de Disney+ pour ses abonnés engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries. Les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+ auront droit à Disney+ inclus pendant un an.

Canal+ est l'interlocuteur des opérateurs télécoms pour une présence sur les box et avec MyCanal, indépendamment d'un accès en OTT (Over The Top ; hors offre du FAI). Selon ElectronLibre, Canal+ mène des discussions avec Orange, SFR et Free pour la présence de Disney+ sur leurs box.

Aucun accord n'aurait toutefois été trouvé. La présence de Disney+ sur les box de ces FAI pour le lancement du 24 mars est donc peu probable.