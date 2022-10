Le fantasque Elon Musk rachète Twitter et vire la direction

C'est le dénouement d'une série au long cours. Elon Musk officialise son rachat de Twitter et se montre sans pitié pour la désormais ancienne direction.

Après des mois d'une improbable série marquée par de multiples rebondissements, le réseau social de microblogging Twitter est finalement racheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, comme cela était initialement prévu en avril dernier.

En juillet, le patron de Tesla et SpaceX avait retiré son offre de rachat et rompu l'accord en dénonçant des déclarations fausses et trompeuses de Twitter sur la proportion de faux comptes, avec une incidence sur les revenus publicitaires. Un renoncement qui avait déclenché une action en justice.

Un procès devait débuter le 17 octobre, mais à la surprise générale, Elon Musk a fait volte-face en début de mois en proposant de conclure la transaction pour le rachat de Twitter. Les deux parties avaient jusqu'à la fin de cette semaine pour le faire. À défaut, le procès aurait eu lieu le mois prochain.

Un homme d'affaires fantasque et rancunier

" L'oiseau est libéré ", a commenté sur Twitter l'homme d'affaires pour officialiser le rachat de la plateforme ayant pour symbole le fameux oiseau bleu qui gazouille. Elon Musk avait rebaptisé son profil sur Twitter en Chief Twit (twit signifiant imbécile en anglais) et avait même filmé son arrivée au siège du groupe avec un évier (sink en anglais) dans les mains.

" Entering Twitter HQ - let that sink in! " ou " J'entre au siège de Twitter - réfléchissez-y pendant un moment ! " Une curieuse mise en scène afin de tenter une blague discutable en jouant sur les mots. Elle ne fera sans doute pas sourire la direction de Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Selon le New York Times, une première décision d'Elon Musk suite de sa prise de contrôle de Twitter a été de renvoyer au moins quatre dirigeants du groupe. Le patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, le directeur juridique Sean Edgett. Présents au siège de Twitter lors de la conclusion de la transaction pour le rachat, Parag Agrawal et Ned Segal ont été escortés à l'extérieur du bâtiment, d'après Reuters.

La Washington Post avait reporté que Elon Musk prévoit de licencier 75 % des employés de Twitter. L'intéressé a toutefois indiqué aux employés de Twitter que ce chiffre est inexact. Néanmoins, il est sûr que la culture d'entreprise va connaître un profond bouleversement. Qui plus est, Elon Musk a prévu de sortir Twitter de la Bourse.

Les ambitions d'Elon Musk pour Twitter

En mettant en avant sa défense de la liberté d'expression à tout-va, Elon Musk a déjà laissé entendre que des changements concerneront la modération des contenus. Un assouplissement qui pourrait occasionner des dérives et laisse par ailleurs la porte ouverte à un possible retour de l'ancien président américain Donald Trump. Il a été banni à vie de Twitter en raison de messages d'incitation à la violence.

Pour autant, Elon Musk s'est déjà adressé aux annonceurs qui sont à l'origine de l'essentiel des revenus de Twitter. " Si j'ai acquis Twitter, c'est parce qu'il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique numérique où une grande variété d'opinions peuvent être débattues de manière saine, sans recourir à la violence. […] Je ne l'ai pas fait parce que c'était facile. Je ne l'ai pas fait pour gagner plus d'argent. Je l'ai fait pour essayer d'aider l'humanité. " Rien de moins...

Il assure que Twitter ne doit évidemment " pas devenir une zone d'enfer où tout peut être dit sans conséquences. " Il est sûr que sinon les annonceurs prendraient peur. Elon Musk ajoute qu'il est " essentiel de montrer aux utilisateurs de Twitter des publicités aussi pertinentes que possible par rapport à leurs besoins. […] Les publicités très pertinentes sont en fait du contenu. "

Elon Musk avait en outre présenté son onéreux rachat de Twitter comme un accélérateur de la création d'une application universelle X. Ce serait une super application sur le modèle de WeChat en Chine avec un service de microblogging, messagerie, appels, paiement mobile et autres.