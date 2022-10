Le réseau social de Donald Trump accepté par Google

L'application de réseau social Truth Social de Donald Trump va-t-elle décoller ? Elle n'est en tout cas plus confrontée à une interdiction par Google.

" Ce fut un plaisir de travailler avec Google et nous sommes heureux qu'ils nous aient aidé à afin apporter Truth Social à tous les Américains, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent. Ce jour marque une étape importante dans notre mission de la liberté d'expression en ligne ", déclare dans un communiqué le patron de Trump Media & Technology Group.

Cette déclaration enthousiaste est pour annoncer que l'application Android de réseau social de Donald Trump est désormais disponible au téléchargement dans le Google Play Store. Une disponibilité tardive qui concerne les États-Unis.

Toujours outre-Atlantique, l'application Truth Social a d'abord été disponible sur iOS via l'App Store d'Apple avec un lancement en début d'année. La semaine dernière, l'application Android a fait son apparition dans le Galaxy Store de Samsung.

Des garanties pour la modération des contenus

Si Google a fait de la résistance pour Truth Social dans le Play Store, c'est en justifiant une interdiction en raison de règles de modération du contenu insuffisantes. Un point qui a donc été corrigé avec un renforcement à ce niveau.

Pour une autorisation de distribution par l'intermédiaire de son Play Store, Google rappelle que les applications " doivent se conformer à notre règlement pour les développeurs, notamment l'obligation de modérer efficacement les contenus générés par les utilisateurs et de supprimer les messages répréhensibles tels que ceux qui incitent à la violence. "

Avec un code qui s'appuie sur celui de la plateforme de réseau social de microblogging Mastodon, Truth Social se pose par exemple en alternative de Twitter qui a banni à vie l'ancien président américain. Donald Trump a été accusé d'avoir incité ses partisans à la violence lors des émeutes au Capitole à Washington le 6 janvier 2021.

Sur Truth Social, Donald Trump est actuellement suivi par plus de 4 millions d'abonnés, ce qui est évidemment sans commune mesure pour le moment avec les près de 89 millions d'abonnés qu'il pouvait jadis revendiquer sur Twitter.

Un problème QAnon pour Truth Social

D'après NewsGuard, qui évalue la fiabilité de sources d'information, Donald Trump et sa plateforme Truth Social font la promotion active du mouvement complotiste QAnon.

Dans un rapport publié en août et alors que Donald Trump était à 3,8 millions d'abonnés sur son réseau social, NewsGuard a identifié 88 utilisateurs sur Truth Social avec plus de 10 000 abonnés chacun qui ont fait la promotion de QAnon. Plus d'un tiers d'entre eux avaient été précédemment bannis par Twitter.

Sur Truth Social, Donald Trump a lui-même relayé (avec l'équivalent du retweet) une trentaine de comptes faisant la promotion de QAnon. " Au total, les comptes faisant la promotion de QAnon stimulés par Trump représentent environ 772 000 abonnés."