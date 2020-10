5G mmWave : Ericsson atteint un nouveau record à plus de 5 Gbps

Lors de la présentation de l'iPhone 12, Apple a annoncé que ses smartphones, désormais compatibles 5G, seront capables d'atteindre un débit descendant jusqu'à 4 Gbps.

Ce ne sera possible qu'aux Etats-Unis et en passant par la 5G mmWave ou 5G en bande millimétrique. L'opérateur Verizon a d'ailleurs fait une annonce conjointe de densification de son réseau.

Sur ces bases, l'équipementier Ericsson a mené un nouveau test de débit avec ses partenaires Verizon et Qualcomm pour pousser encore plus loin le débit maximum en 5G mmWave grâce à l'agrégation de porteuses.

En attendant les prochaines Releases qui permettront d'améliorer encore les performances de la 5G, la combinaison des technologies actuelles a permis d'obtenir un nouveau record de débit de 5,06 Gbps, dépassant assez sensiblement le précédent record annoncé en début d'année de 4,3 Gbps.

Il a été rendu possible en utilisant une bande passante de 800 MHz en bande 28 GHz et 40 MHz en bande 4G, un équipement radio 5G Ericsson et un appareil mobile exploitant un modem 5G Snapdragon X60 de Qualcomm avec module d'antenne QTM535 (le précédent record avait été obtenu avec un modem X55).

Ce type de modem, gravé en 5 nm, sera présent aux côtés du futur SoC haut de gamme Snapdragon 875 que l'on retrouvera dans les smartphones premium l'an prochain.

A terme, avec les prochaines évolutions de la 5G, l'objectif sera d'atteindre un débit de 10 Gbps en 5G mmWave avec un temps de latence de moins de 5 ms et capable de fonctionner avec des terminaux en déplacement jusqu'à 500 km/h.

La prochaine étape de la 5G dans ces conditions est aussi celle du volume, avec la capacité de gérer 1 millon d'appareils au kilomètre carré et des volumes de données de 10 Tbps par kilomètre carré, rappelle Ericsson.