Les ventes de GPU en belle hausse au troisième trimestre, bonne nouvelle pour les PC

Le marché des GPU a connu une belle embellie au troisième trimestre 2020 en voyant ses ventes progresser de 10,8% sur un an, selon les données de Jon Peddie Research.

Les trois grands acteurs, AMD, Intel et Nvidia ont tous vu leurs ventes s'améliorer et, pour les analystes, cela constitue un bon marqueur sur le maintien de la demande pour les PC qui profite des mesures de confinement liées à la crise sanitaire pour se développer.

Pour Jon Peddie, les ventes de PC (toutes catégories) profitent ainsi d'une croissance de près de 10% sur le troisième trimestre.

Le segment des cartes graphiques dédiées, poussé par AMD et Nvidia, a progressé de plus de 13% par rapport au trimestre précédent, en partie grâce au lancement des premières cartes graphiques RTX 30 de Nvidia (RX 3080 et RTX 3090) commercialisées en septembre dernier.

Et si les analystes ne démentent pas un effet du cryptominage et du scalping sur la rupture de stock quasi-immédiate des cartes graphiques, ils notent tout de même que la tendance du gaming a pris une forte ampleur avec les confinements et crée une nouvelle demande, de même que celle du télétravail qui peut nécessiter de disposer de puissantes machines à la maison.

Les analystes de Jon Peddie Research ne croient pas trop en revanche à une pression du cryptominage sur la demande envers les cartes des partenaires AiB dont les profils plus gourmands en énergie vont à l'encontre des besoins pour cette activité.