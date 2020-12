L'Europe veut son propre réseau de satellites pour de l'internet à haut débit

Déjà en juillet dernier, le français Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, souhaitait la mise d'une constellation européenne de satellites pour la connectivité Internet. Il se battait alors pour le budget de 16 milliards d'euros dans le programme spatial européen de 2021-2027.

SpaceX, Starlink, OneWeb,... l'Europe souhaite s'affranchir de ces sociétés souvent étrangères pour disposer à l'horizon 2027 de son propre réseau de satellites. Pour ce faire elle est en train d'étudier la faisabilité de ce service et a déjà sélectionné un consortium d’entreprises européennes qui doivent rendre leur verdict d'ici un an. Il s'agit notamment des sociétés Airbus, Arianespace, Eutelsat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio et Thales Alenia Space, pour un service qui au final devrait coûter environ 6 milliards d'euros.



Galileo

Selon la Commission européenne, l'objectif est de proposer