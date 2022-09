EVGA abandonne le marché de la carte graphique et plante Nvidia

La marque EVGA, qui s'est spécialisée au fil des années dans les composants pour gamers et notamment dans les cartes graphiques custom a annoncé se retirer de ce marché.

EVGA qui produisait à la fois des cartes graphiques d'entrée de gamme accessible et des cartes vidéo plus exclusives profitant de davantage de RAM ou d'un overclocking des puces 3D ne produira ainsi pas de cartes GeForce RTX 4000 de Nvidia.

Depuis sa création en 1999, EVGA était un partenaire exclusif d'Nvidia, ne produisant ainsi que des cartes graphiques dotées des derniers GPU de la marque au caméléon. Jamais aucune carte EVGA n'a ainsi embarqué de puce AMD Radeon.

L'annonce du retrait du marché est ainsi prise comme un coup ciblé vers Nvidia d'autant que la vente de ces cartes représente 80% au moins du chiffre d'affaires d'EVGA.

Un choix stratégique qui pointe du doigt Nvidia

Pour le PDG de la marque, Andrew Han, le signal envoyé ne fait aucun doute : il explique que le choix est avant tout une question "de principe" plus que de finances. Le PDG s'est prononcé à de nombreuses reprises sur le manque de communication de la part de Nvidia concernant ses nouveaux produits tant au niveau des fiches techniques que des prix et disponibilités.

Il faut dire qu'à ce jour, Nvidia fait trainer la sortie de ses nouvelles RTX 4000 dans le but d'écouler un maximum de stock de ses anciennes GeForce RTX 3000.

La politique tarifaire d'Nvidia est remise en cause, notamment celle opérée sur les cartes Founders Edition s'offrant la primeur sur le marché : les prix sont jugés trop bas et imposent aux fabricants tiers de rogner sur leurs marges pour se positionner face aux modèles de référence.

Des marges qui ont, de toute façon diminuées au fil des années du fait d'une hausse du cout des composants clés comme la RAM et plus encore depuis la crise des semi-conducteurs. Par ailleurs, ces nouvelles cartes toujours plus puissantes imposent des systèmes de refroidissement toujours plus imposants et étudiés, tout comme la gestion de la consommation énergétique qui peut parfois rebuter les utilisateurs...

Le marché du GPU est en chute libre cette année, les RTX 3000 ont créé une bulle spéculative à leur sortie avec des prix totalement faussés par une situation de crise de production et d'acheminement des produits conjuguée à une autre bulle, celle des cryptomonnaies. Les deux ont éclaté ces derniers mois et la chute est rude pour les sociétés qui ont trop misé sur le marché du GPU : EVGA en premier.

Nvidia perd un partenaire de choix

L'annonce pourrait également être stratégique pour EVGA : si la marque est largement dépendante de Nvidia, l'inverse est également vrai. EVGA représente ainsi 40% de parts de marché pour Nvidia en Amérique du Nord, la marque pourrait donc tenter d'entrer en négociations avec son fabricant tiers pour relancer la machine et la collaboration.

Du côté d'EVGA, la marque va continuer à proposer ses autres produits déjà lancés sur le marché, notamment des alimentations et périphériques, mais aucun retour sur le GPU, ni du côté d'Intel ni d'AMD n'est prévu. La marque va écouler ses stocks de RTX 3000 tout en conservant un stock suffisant à assurer les réparations sous garantie ou échange jusqu'à la durée de prise en charge prévue.