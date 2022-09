Nvidia : de nouvelles GeForce RTX 3000 pour vider les stocks

On constatait récemment que la marque Nvidia avait baissé le prix de ses cartes graphiques GeForce RTX 3000 Founders Edition (architecture Turing). Des baisses parfois spectaculaires qui interviennent après des mois de prix gonflés par la spéculation et les scalpers.

Aujourd'hui, le cryptominage a moins d'influence sur le marché des cartes graphiques de dernière génération : le cours du Bitcoin s'est effondré, les investissements moins rentables, et les cartes se veulent ainsi disponibles en grand nombre...

Nvidia : la nouvelle génération de GPU arrive

Par ailleurs, la nouvelle génération arrive : les GeForce RTX 4000 sous architecture Hopper (plateforme Ada Lovelace) gravée en 4 nm chez TSMC devraient pointer le bout de leur nez d'ici la fin de l'année et Nvidia ne peut reporter davantage puisque son principal concurrent, AMD vise aussi une sortie prochaine de ses nouvelles Radeon RX 7000 en RDNA 3 et gravure 5 nm.

La nouvelle génération de carte graphique Nvidia devrait s'imposer sur le marché du gaming. Les meilleures cartes graphiques proposées par les partenaires comme MSI , Asus (Strix et ROG), Gigabyte, EVGA embarqueront des systèmes de refroidissement avancés (double ou triple ventilateurs, caloducs et heatsink démesuré) permettant plus de marge dans l'overclocking. Même sur les cartes de milieu de gamme, il sera question d'aller au-delà du Full-HD et de viser la 4K à plus de 60 fps. En outre, les cartes prendront en charge les dernières normes HDMI, Display Port et PCI-express.

On sait déjà énormément de choses sur certaines des cartes de Nvidia, notamment les RTX 4080 et RTX 4090. Les cartes embarqueront un nombre record de coeurs CUDA, de 12 à 16 Go de RAM DGGR5X et devraient contenter les gamers ou les amateurs de puissance cherchant à doper les performances de leur PC ( à condition d'avoir un boitier assez grand).





Mais le groupe a encore un important stock de GPU Ampere...

Mais en attendant, Nvidia se retrouve avec un important stock de GPU Ampere sur les bras. Il faut donc tenter non seulement d'écouler les cartes graphiques disponibles sur le marché, mais également des GPU qui ne sont pas encore proposés à la vente.

Selon WCCFTech, Nvidia pourrait ainsi lancer une nouvelle gamme de cartes graphiques avec 3 références au moins, toutes faisant partie de la génération RTX 3000.

Upcoming RTX30 lineup:



3060 8G

GA106 128bit 8GD6



3060Ti D6X

GA104 256bit 8GD6X



3070Ti

GA102 256bit 8GD6X — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 7, 2022

On pourrait ainsi voir arriver une GeForce RTX 3060 dotée d'une puce graphique GA106 associée à 8 Go de RAM GDDR6X sur un bus 128-bit.

Il serait également question d'une GeForce RTX 3060 Ti sur la base d'une puce GA104 avec 8 Go de mémoire en 256-bits, ainsi qu'une GeForce RTX 3070Ti sur la base d'une puce GA102 associée à 8 Go de GDDR6X sur bus 256-bit.

Pour doper les ventes, Nvidia aurait déjà prévu d'offrir un jeu avec ses nouvelles cartes. L'offre promotionnelle miserait ainsi sur Spider-Man Remastered, le jeu vidéo sorti le mois dernier et qui prend en charge le Ray Tracing ainsi que le DLSS, idéal pour mettre en avant les fonctionnalités des puces RTX.

L'offre serait uniquement proposée avec l'achat d'une carte RTX 3090 Ti, RTX3090, RTX 3080 Ti et RTX 3080 en version desktop, mais également sur laptop (PC portable).

Enfin, concernant la nouvelle génération de carte RTX 4000, Nvidia pourrait toujours les dévoiler dans le cadre de la GTC entre le 19 et le 22 septembre prochain.