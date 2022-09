Nvidia : l'énorme GeForce RTX 4090 AMP de Zotac s'affiche

Alors que Nvidia n'a pas encore officialisé sa nouvelle génération de carte graphique, on aperçoit déjà certains modèles auprès des partenaires de la marque.

Rappelons que les GeForce RTX 4000 devraient sortir d'ici la fin de l'année. Il s'agira de cartes basées sur les nouvelles puces Hopper (plateforme Ada Lovelace) gravées en 4 nm par TSMC. Ces cartes viendront s'opposer à celles d'AMD, les Radeon RX 7000 en RDNA 3 qui profiteront d'une gravure en 5 nm.

Les cartes s'annoncent déjà comme des monstres de puissance avec la faculté de ne plus se limiter au Full-HD mais d'embrasser pleinement la 4K à plus de 60 FPS tout en profitant des technologies de DLSS, Ray-Tracing... Les cartes devraient embarquer les dernières normes HDMI, Display Port et PCI-Express ainsi que toujours plus de mémoire vive (GDDR5X).

Comme toujours, Nvidia proposera ses propres cartes de référence, les Founders Edition qui seront les premières a être lancées sur le marché. Néanmoins devraient rapidement suivre les modèles custom proposés par les partenaires.

A quoi ressemble la RTX 4090 Amp Extreme de Zotac ?





Ces cartes devraient proposer un meille refroidissement avec un système custom et profiter d'un overclocking sur la RAM comme sur le GPU afin de proposer des performances accrues.

On s'attend à voir une foule de cartes sortir chez Asus (ROG Strix), MSI , EVGA ou Zotac qui s'illustre déjà sur la toile avec un cliché en fuite.

Nvidia va relancer de nouvelles RTX 3000 pour vider ses stocks

Sur ce cliché, on peut voir quelques cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4090 AMP Extreme alignées. Et non, contrairement aux apparences, les cartes ne sont pas empilées, c'est le système de refroidissement qui s'annonce tout juste colossal.

La carte occupera ainsi 3 ou 4 slots PCI, on repère au moins 6 caloducs et 3 ventilateurs sur cette dernière. Le cliché met également en évidence un connecteur 12VPWHR de 16 pins, ainsi qu'une backplate tout aussi imposante.

Le système de refroidissement Ice Storm 3.0 devrait être salvateur pour une puce qui devrait consommer énormément en charge et dégager tout autant de chaleur.





Quel prix pour les GeForce RTX 40 ?





Reste à savoir à quel prix sera proposée cette GeForce RTX 4090 : une première fuite ce début de semaine nous effrayait déjà sur le sujet. Une fuite en Australie évoquait ainsi un tarif de près de 2600€ pour la RTX 4090 Gigabyte Gaming OC, une situation qui ne colle pas avec les précédentes rumeurs voulant des cartes plus abordables que la génération RTX 30...