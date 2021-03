Articles de presse : Facebook et News Corp ont un accord en Australie

Pour les contenus d'actualité, Facebook a signé un accord couvrant une durée de trois ans avec le groupe de presse News Corp en Australie. Ce dernier comprend le quotidien national The Australian, le site news.com.au, The Daily Telegraph en Nouvelle-Galles du Sud, Herald Sun à Victoria ou encore The Courier-Mail au Queensland.

News Corp détient en outre la chaîne de télévision d'information en continu Sky News Australia qui a également conclu un nouvel accord avec Facebook et prolonge un accord déjà existant.

Depuis l'adoption en Australie d'une législation visant à contraindre les plateformes en ligne à rémunérer les médias, News Corp est le premier groupe d'une telle ampleur à obtenir un accord avec le célèbre réseau social.

Facebook avait fait pression en bloquant l'accès aux contenus d'actualité

Avant de faire machine arrière, Facebook avait bloqué l'accès et le partage de contenus d'actualité en Australie. Le groupe de Mark Zuckerberg a finalement obtenu l'assurance de pouvoir décider si des actualités apparaissent sur Facebook, afin de ne pas être automatiquement soumis à une négociation forcée.

" L'accord avec Facebook est une étape décisive et aura un impact important et significatif sur nos entreprises de presse australiennes ", déclare Robert Thomson, le directeur général de News Corp. Contre rémunération, il est question d'un accès à des contenus d'actualité via le service Facebook News.



News Corp souligne avoir désormais des accords avec Facebook, Google et Apple.