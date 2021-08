Contenus les plus vus : Facebook rétropédale concernant un rapport caché

La semaine dernière, Facebook a publié la 10e édition de son rapport de transparence sur l'application de ses standards de la communauté. À cette occasion, il a été introduit un premier rapport sur les contenus les plus consultés sur Facebook. Ce premier rapport d'une série à venir concerne les États-Unis pour le deuxième trimestre 2021.

Selon le New York Times qui a consulté des emails internes de responsables du groupe, Facebook avait préparé un rapport similaire pour le premier trimestre 2021, mais a fait le choix de ne pas le rendre public dans la mesure où il aurait pu donner une mauvaise image du groupe.

" Nous avons envisagé de rendre le rapport public plus tôt, mais comme nous savions l'attention qu'il susciterait [...], il y avait des corrections à apporter au système ", a justifié un porte-parole de Facebook.

D'après le New York Times, le lien le plus vu au premier trimestre aux USA renvoyait vers un article de The South Florida Sun Sentinel et republié par The Chicago Tribune. Il était intitulé : " Un docteur en bonne santé est décédé deux semaines après avoir reçu un vaccin contre le Covid-19 ; le CDC (ndlr : Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) enquête sur les raisons de ce décès. "

Plusieurs mois après, le rapport du médecin légiste a indiqué qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir une corrélation. " Beaucoup moins de personnes sur Facebook ont vu cette mise à jour ", écrit le New York Times.

L'administration Biden a pointé du doigt les réseaux sociaux et Facebook en particulier pour la présence de désinformation sur la vaccination contre le Covid-19. Avant de revenir sur ses propos, le président des États-Unis avait déclaré que Facebook tuait des gens.

Le rapport caché ne l'est plus

Suite à la parution de l'article du New York Times, Facebook a finalement décidé de rendre public le fameux rapport qui aurait pu encore écorner son image. Le titre de l'article de The Chicago Tribune a comptabilisé près de 54 millions de vues par des comptes Facebook.

" Les médias ont écrit sur le médecin décédé dans le sud de la Floride. Lorsque le légiste a publié la cause du décès, le Chicago Tribune a ajouté une mise à jour à son article original, mais pas le New York Times ", a écrit ce week-end Andy Stone sur Twitter.

Le responsable de la communication politique chez Facebook ajoute : " Aurait-il été juste de supprimer l'article du Times parce qu'il s'agissait d'une fausse information sur le Covid ? Bien sûr que non. Personne ne le suggère et moi non plus. Mais cela illustre à quel point il est difficile de définir la désinformation. "