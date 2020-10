Facebook perd des utilisateurs outre-Atlantique

Aux États-Unis et au Canada, Facebook enregistre une baisse de son nombre d'utilisateurs. Elle devrait se poursuivre en fin d'année.

Au 30 septembre 2020 et pour son application principale de réseau social, Facebook compte 2,74 milliards d'utilisateurs actifs par mois et 1,82 milliard d'utilisateurs actifs par jour. Des chiffres en progression de 12 % sur un an.

Pourtant, aux États-Unis et au Canada qui sont les marchés les plus rémunérateurs, Facebook a enregistré sur le troisième trimestre une baisse de 2 millions d'utilisateurs quotidiens (196 millions d'utilisateurs actifs par jour).

D'après Facebook, cette baisse était attendue au regard de niveaux élevés au deuxième trimestre en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. Pour la fin de l'année, la tendance à la baisse devrait se poursuivre.

Ce phénomène ne se retrouve par exemple pas en Europe avec un nombre d'utilisateurs actifs par jour qui reste stable à 305 millions.



Pour l'ensemble de ses applications (Facebook, Messenger, Instagram), le groupe de Mark Zuckerberg annonce que 3,21 milliards de personnes utilisent de manière active au moins un produit chaque mois (2,54 milliards de personnes par jour).

Le groupe a enregistré des revenus trimestriels en hausse de 22 % à 21,47 milliards de dollars, et un bénéfice net de 7,84 milliards de dollars (+29 % sur un an). Le boycott estival de quelques annonceurs n'a eu que peu d'impact.

Facebook nourrit par contre toujours des inquiétudes avec iOS 14 et autres systèmes d'exploitation mobiles d'Apple qui a reporté à 2021 l'obligation pour les applications de demander l'autorisation avant pistage. Une épine dans le pied à venir pour le suivi publicitaire.