Un système d'exploitation from Facebook en préparation

Facebook s'immisce de plus en plus dans le matériel, même si pour le moment cela ne représente que très peu de ses ventes au regard de son activité de publicité. Outre les appareils Oculus pour la réalité virtuelle, il y a les appareils Portal axés sur la communication vidéo.

Ces appareils " from Facebook " fonctionnent avec des versions modifiées du système d'exploitation mobile Android, et le groupe de Mark Zuckerberg planche par ailleurs sur des lunettes de réalité augmentée (nom de code Orion) qui pourraient voir le jour en 2023.

Selon The Information, Facebook intensifie ses efforts dans le matériel, y compris en faisant des acquisitions pour des composants clés, et dispose même d'une équipe dédiée au développement de son propre système d'exploitation. Un projet débuté à partir d'une feuille blanche.

The Information a parlé avec Andrew Bosworth, qui est en charge des activités de Facebook dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et pour le matériel grand public. Des entretiens ont également été menés avec des responsables de la division hardware.

" Nous voulons vraiment nous assurer que la prochaine génération a de la place pour nous ", déclare Andrew Bosworth. " Nous ne pensons pas pouvoir faire confiance au marché et aux concurrents pour nous assurer que ce soit le cas. Et nous allons donc le faire par nous-mêmes. "

Andrew Bosworth fait référence à toutes les technologies pour les futurs produits hardware de Facebook, système d'exploitation compris et ainsi une prise d'indépendance par rapport à Google et Android. Plus globalement, l'idée est d'éviter un risque de dépendance vis-à-vis de plateformes technologiques d'autres groupes.

Le développement du système d'exploitation de Facebook est placé sous la direction de Mark Lucovsky. Il est connu pour être un ancien ingénieur logiciel de Microsoft qui a fait partie de l'équipe ayant conçu et développé le système d'exploitation Windows NT. Il a aussi travaillé chez Google, puis VMware. Au sein de Facebook, il est le directeur général des systèmes d'exploitation.

L'approche de Facebook pourrait s'inspirer de celle d'Apple avec une maîtrise du matériel (jusqu'à la conception de ses propres puces) et du logiciel. Facebook, qui travaille également sur son propre assistant numérique, devra néanmoins regagner une confiance perdue - ou sinon une méfiance - auprès d'une frange d'utilisateurs suite à des errements en matière de confidentialité.

Une protection de la vie privée qui est devenue le cheval de bataille et argument marketing d'Apple, mais avec un modèle économique bien différent de celui de Facebook.