Firefox en version 84. Quoi de neuf ?

Mozilla publie la toute dernière version majeure de 2020 pour le navigateur Firefox. Cette mouture 84 se met au diapason des nouveaux ordinateurs Mac (MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini) avec puce M1 d'Apple à architecture ARM.

Pour les ordinateurs macOS (Big Sur) équipés en processeur Apple Silicon, il est en effet question d'un support natif avec Firefox 84. Par rapport à Firefox 83 (et le recours à l'émulateur Rosetta 2), Mozilla vante un lancement 2,5 fois plus rapide et des applications web deux fois plus réactives.

Dans l'optique d'une meilleure exploitation des GPU et de la parallélisation, Firefox 84 permet de poursuivre le déploiement du moteur de rendu graphique WebRender sur macOS Big Sur, les appareils Windows avec GPU Intel Gen 6 et les ordinateurs portables fonctionnant avec Windows 7 et 8.

Pour la première fois, l'activation de WebRender concerne en outre des appareils Linux. En particulier, des appareils Linux avec Gnome, X11 et GLX. C'est également le cas de smartphones avec GPU Mali-G.

Du nouveau pour les WebExtensions

Concernant les extensions, Firefox 84 permet d'obtenir une information plus complète au sujet des permissions et de refuser certaines autorisations présentées comme optionnelles (déclarées par les développeurs). Une gestion qui se fait directement depuis le gestionnaire de modules complémentaires intégré à Firefox.



À noter également des correctifs de sécurité, le fait que les ressources chargées depuis le localhost sont considérées sécurisées. Firefox 84 sera pour rappel la dernière version de Firefox à prendre en charge Adobe Flash.