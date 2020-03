Bon plan Fnac : jusqu'à -30% sur les pc portables, PC gaming et PC de bureau

Le bon plan du jour concerne le revendeur français Fnac qui propose de très nombreux PC de bureau, PC portables et PC gaming en promotion jusqu'à -30%, idéal en cette période de confinement ou les ventes des ordinateurs explosent qu'il s'agisse du loisir ou dans le cadre du télétravail. Vous retrouverez l'ensemble des offres sur ces pages dédiées :



et ci-dessous une liste non exhaustive des promotions les plus intéressantes :

PC portables

PC de bureau

PC gaming

Vous trouverez également d'autres promotions sur les PC notamment chez ACER qui propose -15% sur TOUT son site pour ce week-end, les promotions chez HP avec jusqu'à -27%, ou encore le notebook Huawei Matebook disponible à prix réduit sur Amazon.





Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant la caméra gimbal Fimi Palm 4K à moins de 160 € ou encore le smartphone Xiaomi Mi 10 en forte promotion mais aussi Note 10 à 410 € ou Redmi 8, Note 8 & Pro.