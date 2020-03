Bon plan : le smartphone Xiaomi Mi 10 en forte promotion ! Mais aussi Note 10 à 410 € ou Redmi 8, Note 8 & Pro

Le bon plan du jour concerne le dernier smartphone de la marque Xiaomi, le Xiaomi Mi 10 dont nous avons détaillé hier, avec le Mi 10 Pro, les caractéristiques complètes, date de disponibilité et prix. Pour rappel, le Mi 10 sera disponible le 7 avril en France à partir de 799 €.

Le Xiaomi Mi 10 est doté d'une dalle de 6,67 pouces de type AMOLED avec un calibrage avancé de la colorimétrie et un échantillonnage de 90 Hz qui promet une faible latence et une réactivité optimisée. L'affichage du téléphone est incurvé sur les tranches, avec un trou dans l'écran pour le capteur photo et un lecteur d'empreintes sous l'écran.

Niveau photo, on trouve un quadruple capteur qui propose ce qui se fait de mieux actuellement (hormis le Mi 10 Pro) :

108 megapixels (PDAF, OIS)

13 megapixels (ultra grand angle)

2 megapixels (macro)

2 megapixels (3D ToF)

Le Xiaomi Mi 10 embarque un SoC Snapdragon 865 et offre une compatibilité 5G. Il aura 8 à 16 Go de RAM ainsi qu'une mémoire interne allant jusqu'à 512 Go. Ce smartphone de chez Xiaomi est alimenté par une batterie de 4780 mAH et a le droit à une puissante charge rapide 30W, mais aussi une charge sans fil de 30W.

Le bon plan du jour concerne le célèbre revendeur Gearbest, partenaire privilégié de Xiaomi, qui propose le Xiaomi Mi 10 8+128 Go en version globale (français ok) en 3 coloris avec la livraison gratuite et une expédition à partir du 6 avril à..... SURPRISE :)

Non, non, ce n'est pas une blague (rassurez-vous ^^) mais pour diverses raisons stratégiques et de partenariats, il ne nous est pas possible de vous communiquer directement le prix de vente promotionnel du Mi 10 mais qui sera, n'en doutez pas une seconde, très largement inférieur aux 799 € du prix officiel ! (au moins -15% !)

Si celà vous intéresse, il vous suffit de compléter ce document en précisant le coloris souhaité, votre email (ou bien celui de votre compte Gearbest), et surtout en précisant bien que vous avez trouvé ce formulaire depuis le site "generation-nt.com" (cela ne fonctionnera qu'avec un site partenaire). Gearbest vous enverra alors directement par email le lien permettant d'acheter le Xiaomi Mi 10 avec un code promotionnel dédié vous permettant une grosse réduction tarifaire !



Sinon, à noter que vous trouverez également le Xiaomi Mi Note 10 en promotion à seulement 410 € avec une expédition depuis la France en quelques jours:

mais également des Redmi de la gamme 8 :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Et si vous préférez Huawei, n'oubliez pas que les Huawei P40 et P40 Pro sont également en précommande en France à prix réduit avec la montre connectée Watch GT 2 offerte !

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant des milliers de références à -50 % pour les 10 ans de AliExpress mais aussi jusqu'à -27% sur les pc portables, PC gaming et PC de bureau de chez HP.