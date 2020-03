Free : l'accès internet fixe souffre de ralentissements dans plusieurs régions

Au deuxième jour du confinement des Français chez eux, le réseau fixe de Free a connu un coup de chaud dans la journée avec de nombreux dysfonctionnements signalés sur les réseaux sociaux dans plusieurs régions.

La matinée et le début d'après-midi ont été particulièrement perturbés, comme en témoigne le suivi sur DownDetector avec des ralentissements de la connexion observés en divers points du territoire.

La situation s'est normalisée en milieu d'après-midi, avec encore des signalements d'incidents dans l'Est. Les autres opérateurs ont également connu quelques perturbations mais dans une bien moindre mesure...pour le moment.

Les réseaux sont soumis à une tension grandissante du fait de la pression du passage au télétravail pour de nombreux salariés et des services de divertissement pour toutes les personnes confinées chez elles à cause du coronavirus.

Si les opérateurs et les autorités restent confiantes dans la capacité des infrastructures à soutenir le choc de ces connexions accrues et avides de bande passante, il a été fait appel à la responsabilité de chacun pour ne pas engorger les réseaux et les saturer, sous peine de la mise en place d'un bridage des activités les plus consommatrices de ressources, comme le streaming vidéo.

Il est notamment recommandé d'éviter de surcharger le réseau mobile avec les usages de streaming et de basculer plutôt sur les réseaux fixes. Même dans ce cas, on peut déjà constater que les réseaux peuvent être en souffrance.

Vous pouvez retrouver ici toutes les promotions pour les forfaits internet fixe en cours mais aussi les dernières ristournes sur les forfaits mobiles chez tous les opérateurs.