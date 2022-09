Goldeneye 007 : de retour sur le Xbox Game Pass et sur Switch, mais...

C'est un titre qui a façonné l'univers du jeu vidéo, véritable best-seller qui reste encore une référence pour beaucoup de nostalgiques : Goldeneye 007 arrivera prochainement sur le Xbox Game Pass ainsi que sur Nintendo Switch.

C'est Nintendo qui en a fait l'annonce lors de son événement de mardi soir: le titre sorti en 1997 sur Nintendo 64 (en exclusivité) est immédiatement devenu un classique. Le titre a largement inspiré les FPS en 3D modernes, notamment pour ce qui est de sa partie multijoueurs.

A l'époque, le titre pouvait être joué jusqu'à 4 sur le même écran et dans divers modes de jeu. Les joueurs pouvaient paramétrer les parties à loisir et y passer des heures et des heures...

Le titre revient ainsi dans une version légèrement retravaillée : on pourra ainsi profiter d'une mise à jour graphique avec une définition 4K, un taux de rafraichissement plus élevé, des améliorations graphiques diverses et l'intégration de succès sur la version Xbox.

Les joueurs pourront de nouveau se lancer dans les parties en multijoueur en local avec écran splitté comme à l'époque...

Il est même question d'une fonctionnalité online pour jouer en multi, mais l'option ne sera proposée que sur Nintendo Switch et non sur Xbox. Le titre sera gratuit pour les détenteurs de la compilation Rare Replay.

Rappelons que la sortie a été le fruit de négociations puisque le titre original a été produit par Rare, qui a été racheté par Microsoft en 2002. Néanmoins l'accord prévoyait que Nintendo conserve toutes les propriétés intellectuelles et franchises originales figurant dans les jeux développés par le studio... Voilà pourquoi Microsoft n'a pas été en mesure d'adapter à nouveau les franchises phares de l'éditeur comme Goldeneye 007, Donjey Kong, Battletoads et bien d'autres.