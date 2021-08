Pixel 6 : Le SoC Google Tensor, un Exynos 9855 déguisé ?

Pour sa série Pixel 6 à venir, Google ne fera pas appel à un SoC Snapdragon de Qualcomm mais proposera un SoC spécial Google Tensor riche en fonctions d'intelligence artificielle.

La rumeur veut que cette puce soit le fruit d'une collaboration avec Samsung qui en sera aussi le producteur via sa technique de gravure en 5 nm. La collaboration serait assez étroite au sein du projet Whitechapel, au point que certains estiment qu'il s'agit en fait d'un SoC Exynos rebadgé.

Le site Galaxyclub.nl affirme en effet qu'il s'agirait du SoC Exynos 9855 dont le leaker Ice Universe avait fait mention dès fin 2020 dans une roadmap listant plusieurs processeurs mobiles.

La roadmap Exynos diffusée en octobre 2020

Il s'agirait d'un processeur intermédiaire entre l'Exynos 2100 (nom de code Exynos 9840) des Galaxy S21 et un SoC Exynos 9925 qui serait celui embarquant une partie graphique AMD RDNA 2 et que l'on trouvera dans la gamme Galaxy S22 l'an prochain.

Le SoC Google Tensor serait donc légèrement supérieur à l'Exynos 2100 mais en-deça du futur Exynos 2200, si l'on en juge par la nomenclature, confirmant indirectement l'attente de performances proches de celles du Snapdragon 870.

Ce positionnement apporte un éclairage sur la configuration possible du SoC Google Tensor qui devrait donc proposer un CPU avec des coeurs ARMv8 et une partie graphique ARM Mali, tandis que l'Exynos 2200 et le prochain Snapdragon 8 exploiteront un CPU avec coeurs en ARMv9.