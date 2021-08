Pixel 6 : Google ne proposera pas de chargeur dans la boîte

Dans un effort de réduction de l'impact environnemental mais aussi de réduction des coûts, plusieurs fabricants de smartphones ont commencé à retirer le chargeur de la boîte de certains modèles pour ne le proposer plus qu'en option payante.

L'idée est d'inciter à utiliser les chargeurs déjà en possession de l'utilisateur et de réduire le volume de déchets électroniques (câbles et chargeurs) difficilement recyclables.

Apple a lancé le mouvement, rapidement suivi par Samsung et Xiaomi, avec des variations (achat du smartphone avec ou sans chargeur, au choix). Google pourrait bientôt les rejoindre.

Si le tout nouveau Pixel 5a 5G conserve un chargeur dans la boîte, ce ne sera plus le cas pour la série Pixel 6 attendue d'ici quelques mois. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront dépourvus de chargeur et leur connectique USB-C pourra s'accommoder des adaptateurs d'autres équipements.

Comme pour les autres fabricants, cela permettra de créer un packaging plus petit, léger et finalement plus efficient pour les circuits de distribution en permettant d'en intégrer plus par palettes.

On ne connaît pas encore la puissance de la charge filaire supportée par les Pixel 6 et notamment si le SoC Google Tensor permettra d'aller au-delà des 18W habituels sur les Pixel.