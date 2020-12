Google développe ses propres processeurs pour smartphones et chromebooks

La rumeur selon laquelle Google développerait ses propres processeurs pour ses futurs smartphones et les chromebooks est toujours active. Les prototypes seraient désormais dans les labos du groupe.

Quand ils en ont les moyens et la stratégie de long terme, les fabricants de smartphones sont tentés de ne plus passer par les processeurs mobiles standard du marché et de développer leurs propres solutions.

Apple, Huawei ou Samsung ont déjà leur lignée de SoC et d'autres fabricants ont tenté d'en fonder une, pas toujours avec succès. Le prochain à se lancer dans cette aventure pourrait être Google pour ses smartphones Pixel, avec une déclinaison possible ultérieurement vers les Chromebooks.

Il a déjà été fait mention d'un projet Whitechapel concernant la conception des ses propres SoC avec l'aide de Samsung. Les premiers détails faisaient état d'une configuration octocore utilisant des coeurs ARM Cortex-A78 de dernière génération, un GPU ARM Mali et une gravure en 5 nm EUV.

Google Pixel 5

Un ensemble plutôt ambitieux, donc, et qui pourrait trouver placer place dans la future série Pixel 6 l'an prochain. Selon le site Axios, Google aurait reçu les premiers prototypes de cette puce et va pouvoir travailler dessus en laboratoire.

Le projet Whitechapel intégrerait une partie spéciale dédiée au machine learning avec la volonté de porter à un nouveau niveau les performances Always On de Google Assistant.

La firme propose déjà des puces spécifiques dans ses smartphones Pixel, comme la puce de sécurité Titan M. Whitechapel serait donc une continuité de cette volonté de différenciation.