Pixel 6 : des ventes record, selon le patron de Google

Nouveau design, nouveau SoC maison...le Pixel a fait le plein d'innovations et le public semble avoir répondu présent, de l'aveu du CEO de Google, Sundar Pichai.

Avec la gamme Pixel 6, Google est allé plus loin dans sa stratégie de présence sur le marché mobile. La série profite d'un design renouvelé lui assurant une identité plus prononcée mais aussi d'un SoC Google Tensor custom conçu avec Samsung.

De quoi lui apporter là aussi des éléments différenciants par rapport à la concurrence, notamment en matière d'intelligence artificielle et de traitement photographique, en plus des puces dédiées déjà présentes (ISP, Titan...).

Face à cette proposition, les consommateurs se sont laissés séduire et Sundar Pichai, CEO de Google, a indiqué que le Pixel 6 est le modèle qui s'est vendu le plus rapidement jusqu'à présent, après avoir annoncé plus tôt qu'il avait réalisé un record de ventes trimestrielles.

Le patron de Google prépare l'événement développeur Google I/O 2022 en mai qui devrait voir apparaître deux nouveau produits : le smartphone Pixel 6a qui va compléter la gamme et une montre connectée Pixel Watch attendue depuis plusieurs années et qui devrait porter la nouvelle évolution Wear OS 3 préparant une possible relance sur le segment des smartwatches.

L'événement sera l'occasion de dévoiler sur les fonctionnalités et les services développés autour de la plate-forme Android, en attendant Android 13 plus tard dans l'année.