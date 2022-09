Un Google Pixel mini faute d'iPhone mini ?

Cette année, Apple a décidé de ne pas donner suite à l'iPhone mini dans le cadre du renouvellement de ses smartphones iOS. Il y a ainsi eu l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini dans un format de 5,4 pouces, mais pas d'iPhone 14 mini annoncé la semaine dernière par Apple.

Au lieu d'un iPhone 14 mini, c'est un iPhone 14 Plus qui le remplace et fait son apparition aux côtés de l'iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Un choix qui n'est pas forcément judicieux si l'on en croit Ming-Chi Kuo.

D'après l'analyste de TF International Securities et des données sur les précommandes, ces dernières sont nettement inférieures aux prévisions pour l'iPhone 14 Plus. Il laisse ainsi d'ores et déjà entendre que la nouvelle stratégie de segmentation d'Apple avec l'iPhone et les modèles standard est un échec.

Juste une rumeur...

C'est dans ce contexte qu'une rumeur presque opportuniste de Digital Chat Station sur Weibo concerne le smartphone Pixel de Google. Une déclinaison au format mini serait en développement avec un curieux nom de code Neila. Il est atypique parmi les noms de code habituellement donnés par Google.

Les détails sont pour le moment maigres, si ce n'est un appareil compact de type flagship avec petit écran qui s'intègre dans la gamme de smartphones du groupe. Il aurait un design avec un poinçon au centre de l'écran. Quant à savoir ce que veut dire un look de style familial à l'arrière…

À ce stade, une telle rumeur est à prendre avec des pincettes et manque singulièrement d'épaisseur. Si elle devait prendre de l'ampleur et jusqu'à se confirmer, il est sûr que des fuites apparaîtront en amont. Comme c'est généralement le cas avec les produits de Google.

Un Pixel mini qui répond à une demande ?

Le cas échéant, le Pixel mini de Google devrait être équipé d'un écran le faisant passer en dessous d'un format de 6 pouces. Pour le Google Pixel 6a actuel, c'est un écran de 6,1 pouces. Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont eux des écrans de 6,4 pouces et 6,7 pouces.

Par ailleurs, le Google Pixel 6a embarque une batterie d'une capacité de 4410 mAh. Avec un Google Pixel mini, il y aurait nécessairement une adaptation à ce niveau. De même, Google pourrait adapter sa puce Google Tensor.

Sauf grosse surprise, une annonce d'un Google Pixel mini le mois prochain avec le lancement des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro paraît peu probable. En outre, si Apple a abandonné son iPhone mini qui semblait pourtant une bonne idée, c'est peut-être aussi parce qu'il n'est plus en phase avec la demande du marché.