iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : quel modèle se démarque en précommande ?

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro ont été présentés durant la conférence de presse du 7 septembre et inaugurent un nouveau cycle chez Apple, avec des modèles plus différenciés et des configurations (Dynamic Island, Apple A16 Bionic, écran Always On, capteur photo grand-angle de 48 mégapixels pour les Pro) tentant de mieux mettre en avant les versions haut de gamme.

Les smartphones sont entrés en phase de précommande depuis le 9 septembre et les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront commercialisés ce 16 septembre 2022, tandis que l'iPhone 14 Plus arrivera un peu plus tard en octobre.

Vous les trouverez ainsi en précommande chez Apple, mais également avec les mêmes garanties chez les principaux e-commerçants comme Amazon, Darty, Cdiscount ou encore Fnac, tous aux prix officiels.

A noter une baisse de prix chez SFR qui propose une réduction plus ou moins importante que vous preniez ou pas un forfait, mais dans les deux cas vous serez gagnant.

Dans un billet diffusé sur les réseaux sociaux, l'analyste Ming-Chi Kuo, spécialisé dans les informations sur Apple, a fait un point sur les précommandes, d'après les estimations de date de livraison des différents modèles sur les différents portails en ligne d'Apple dans le monde.

L'iPhone 14 Pro Max superstar, l'iPhone 14 Plus boudé

D'après ces données partielles, il suggère que les précommandes de l'iPhone 14 sont moins bonnes que celles de l'iPhone 13 un an auparavant. Dans ce contexte, les iPhone Pro, et surtout l'iPhone 14 Pro Max, s'en sortent plutôt bien, tandis que les iPhone 14 et iPhone 14 Plus afficheraient des précommandes décevantes, au point qu'Apple pourrait envisager dès le départ une réduction des commandes de production.

Cela concerne en particulier l'iPhone 14 Plus, le nouveau smartphone remplaçant de l'iPhone 13 Mini dans la gamme de 2022. Doté d'un grand écran tactile OLED de 6,7 pouces avec encoche pour la caméra FaceTime et la reconnaissance faciale avancée, d'un processeur mobile Apple A15 Bionic et surtout d'une grande batterie de 4325 mAh qui en fera l'iPhone offrant la meilleure autonomie jusqu'à présent, il ne générerait pas une attente très soutenue.

L'analyste suggère que l'iPhone 14 Plus pourrait ne pas convaincre beaucoup plus que l'iPhone 13 Mini et que la stratégie pour les modèles standard ne risque de pas fonctionner cette année.

Quel effet sur la production d'iPhone 14 ?

Apple pourrait reporter ses efforts sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et décider d'augmenter leur production, ce qui assurerait un meilleur prix moyen (ASP ou Average Selling Price) et une rentabilité renforcée sur la fin d'année et début 2023.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient donc être difficiles à trouver au lancement de la nouvelle série dans quelques jours tandis que la version standard ne devrait pas manquer.

On le redit, il s'agit de conclusions tirées à partir de données partielles et seule Apple dispose des données précises sur les précommandes. La faiblesse apparente de l'iPhone 14 Plus peut être aussi liée à sa date de commercialisation plus tardive, fixée au 7 octobre, ce qui peut faire loin pour initier une précommande.

Ce point de départ pourrait toutefois confirmer l'effort porté pour distinguer de plus en plus les iPhone Pro des modèles standard, même avec la hausse de prix sensible observée sur certains marchés dont, malheureusement, la France.