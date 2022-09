iPhone 14 et iPhone 14 Pro : la capacité de la batterie a-t-elle réellement progressé ?

La gamme de smartphones iPhone 14 et iPhone 14 Pro sera disponible d'ici quelques jours pour certains modèles et la présentation officielle du mercredi 7 septembre a permis d'en dévoiler les grandes lignes.

Elle change en partie de stratégie en abandonnant l'iPhone Mini au profit d'un iPhone 14 Plus dont Apple n'a pas manqué de vanter l'autonomie mais sans fournir d'éléments concernant la batterie.

Les capacités des batteries des iPhone 14 ne font pas partie des données fournies dans les caractéristiques techniques officielles, la firme de Cupertino n'informant que sur des temps de fonctionnement (lecture vidéo, streaming vidéo, lecture audio...).

Quelle capacité de batterie pour l'iPhone 14 ?

Durant la conférence de presse, Apple s'est attachée à annoncer une pleine journée d'autonomie pour ses modèles. Les smartphones sont dotés de batteries Lithium-Ion rechargeable via la connectique Lightning (avec charge rapide permettant d'atteindre 50% en 30 mn avec un chargeur 20W) ou bien en recharge sans fil compatible MagSafe (15W) et Qi (7,5W).

Pour obtenir des informations plus précises, il faut se tourner vers les documents fournis aux différents régulateurs internationaux. Dans le cas présent, c'est auprès des autorités de régulation chinoises que les données de capacité sont citées :

iPhone 14 : 3279 mAh (vs iPhone 13 : 3227 mAh)

(vs iPhone 13 : 3227 mAh) iPhone 14 Plus : 4325 mAh

iPhone 14 Pro : 3200 mAh (vs iPhone 13 Pro : 3095 mAh)

(vs iPhone 13 Pro : 3095 mAh) iPhone 14 Pro Max : 4323 mAh (vs iPhone 13 Pro Max : 4352 mAh)

Comme on peut le constater, la capacité augmente bien pour tous les modèles sauf pour l'iPhone 14 Pro Max qui conserve grosso modo la même capacité, tandis que la différence n'est pas immense pour l'iPhone 14.

Une pleine journée d'autonomie annoncée

S'il n'y a pas de comparaison possible pour l'iPhone 14 Plus, on constate qu'il offre une capacité siimilaire à celle du Pro Max, profitant de son grand format avec diagonale d'écran de 6,7 pouces. C'est ce qui lui permet d'offrir la plus grande autonomie de tous les iPhone, selon le discours marketing d'Apple.

La variation la plus nette concerne finalement l'iPhone 14 Pro. La nouvelle série profite d'un processeur mobile Apple A16 Bionic gravé en 4 nm et d'un affichage AMOLED utilisant une technologie LTPO permettant d'abaisser le rafraîchissement d'écran jusqu'à 1 Hz et, ce faisant, de proposer pour la première fois un écran Always On (toujours allumé) lorsque le smartphone est en veille.

De son côté, l'iPhone 14 Plus reste sur le SoC Apple A15 Bionic gravé en 5 nm et ne dispose pas de l'affichage Always On. Il conserve l'encoche habituelle des iPhone, toujours avec FaceTime et reconnaissance faciale avancée Face ID, quand les modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max optent pour le Dynamic Island, ce poinçon modulable affichant des informations contextuelles en fonction des applications.

Tous les nouveaux iPhone sont déjà accessibles en précommande. Les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront disponibles dès le 16 septembre tandis que l'iPhone 14 Plus sera commercialisé le 7 octobre 2022.

Avant cela, Apple va diffuser aux iPhone plus anciens le nouvel OS mobile iOS 16 ce 12 septembre, apportant de multiples possibilités de personnalisation, dont celle de l'écran de verrouillagen et le renforcement des possibilités de partage et de collaboration.