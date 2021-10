Google Pixel Watch : la montre connectée reste toujours aussi mystérieuse

Avec le rachat de Fitbit par Google, on pouvait penser qu'une montre connectée Pixel Watch, objet de rumeurs mais jamais annoncée, verrait le jour plus rapidement, forte du savoir-faire du spécialiste des bracelets connectés et montres sportives.

Une montre dont la conception serait supervisée par Google fait l'objet d'évocations depuis plusieurs années mais sans jamais aller plus loin que des supputations. Il faut dire que Wear OS, la plate-forme de Google pour les smartwatches, a été un peu laissée de côté, ce qui n'incite pas forcément à lancer une nouvelle gamme de produits.

Le leaker Jon Prosser avait pourtant diffusé en début d'année des rendus potentiels de la montre connectée et laissait entendre un lancement sur le mois d'octobre. Chaque grand événement de Google constitue donc un tremplin potentiel pour la Pixel Watch et la présentation des smartphones Pixel 6 le 19 octobre prochain n'y fait pas exception.

Reportée ou...inexistante

Un autre leaker, Max Weinbach, affiche toutefois sa perplexité face au mystère de la montre connectée de Google et indique avoir entendu parler il y a plusieurs mois d'un report pour cause de pénurie de composants.

De fait, impossible de dire si la situation s'est suffisamment améliorée pour débloquer le lancement dans quelques jours ou s'il faudra encore patienter. Et ce qui n'est pas très bon signe, c'est que les informations officieuses sont rares chez les leakers, contrairement à celles autour des Pixel 6.

Soit Google cache très bien son jeu pour la Pixel Watch, soit...il n'y a pas de Pixel Watch du tout, au moins à court terme.