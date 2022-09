GPD Win 4 : le micro PC et console de jeu sous Windows et Ryzen en approche

La marque GPD s'est installée sur le créneau des micro-PC pouvant aussi faire console de jeu grâce à leurs sticks et contrôles intégrés. Si sa dernière création, le GPD Win 2 Max, tient plus du PC miniaturisé agrémenté de fonctions gaming, le nouveau GPD Win 4 fait l'inverse : un PC caché dans le design d'une console de jeu portable.

La firme chinoise lève le voile sur sa prochaine création qui a déjà bien été caractérisée dans des fuites. On retrouve bien un style console portable rappelant la Sony PSP mais avec un clavier caché sous l'écran coulissant lui assurant une configuration hybride.

Une console d'abord

Car le GPD Win 4, sous ses airs de pur produit gaming, est aussi une machine sous Windows avec une surcouche Playnite UI tirant parti de son écran tactile et de ses touches spécifiques.

L'affichage tactile offre 6 pouces de diagonale et une résolution Full HD, le tout au ratio 16:9 mais sans précision sur le type de dalle, LCD IPS ou OLED. En tant que console, elle comprend des sticks, une croix directionnelle, des boutons et des gâchettes à l'arrière.

Aussi puissant qu'une console Steam Deck, il sera capable de faire tourner des jeux vidéo PC avec un certain confort, pourvu que ces derniers soient compatibles avec l'équivalent d'une manette pour les contrôles.

Un micro-PC ensuite

C'est aussi un petit PC portable Windows équipé d'un APU AMD Ryzen 7 6800U avec partie graphique Radeon 680M (pas de variante Intel Core évoquée pour l'heure) mais aussi support eGPU depuis l'un de ses deux ports USB.

Le micro-PC et console proposera 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5-6400 et une capacité de stockage de 1 To ou 2 To en SSD NVMe. Il sera compatible WiFi et Bluetooth et pourra accueillir en option un modem 4G LTE.

GPD ne donne pas encore d'indications sur l'autonomie du GPD Win 4 ni sur une fenêtre de lancement qui passera sans doute de nouveau par une campagne de financement participatif (crowdfunding) via Indiegogo.

Tous les efforts se portent pour le moment sur la commercialisation du GPD Win 2 Max dont le fabricant vante également les mérites en jeu via le même processeur Ryzen 7 6800U, avec par exemple support de réglages élevés et de l'upscaling FSR 2.0 sur Cyberpunk 2077.