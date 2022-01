Mémoire DDR5 : déjà un record à 8888 MHz chez G.Skill

Avec le standard DDR5, la mémoire vive des PC va connaître une nouvelle évolution avec des performances améliorées et une meilleure efficacité énergétique. L'un des intérêts est en outre que certains éléments qui étaient encore sur la carte mère avec la DDR4 passent désormais directement sur la barrette mémoire DDR5, ouvrant la voie à plus de possibilités.

C'est le cas du régulateur de tension et du circuit PMIC de gestion de la consommation d'énergie. Les fabricants de barrettes mémoire peuvent ainsi utiliser des modules PMIC renforcés de couches de refroidissement pour mieux résister aux usages intensifs et soutenus.

Cela permet une plus grande souplesse dans les capacités d'overclocking. Techniquement, le standard DDR5 intègre les spécifications pour de la DDR5-6400 (avec un palier intermédiaire à 5200 MHz) mais les spécialistes de l'overclocking grimpent déjà dans les tours.

Un nouveau record vient d'être établi avec un module DDR5 Trident Z5 de G.Skill. Prévue pour fonctionner en DDR5-6000, elle a pu être overclockée en DDR5-8888, constituant un nouveau record.

Le record a été établi sur la base d'une carte mère ASUS ROG Maximus Z690 Apex avec un processeur Intel Core i9-12900K et un refroidissement par azote liquide. La latence en a pris un coup avec des timings 88-88-88-88.

Si on ne devrait pas trouver des mémoires DDR5 avec une telle fréquence dans le commerce, on notera tout de même que certains acteurs préparent pour de bon de la DDR5-7000 (en 40-40-40-76).

Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, Samsung a déjà commencé à évoquer de la DDR6-12800 qui pourrait passer ultérieurement à de la DDR6-17000. Mais le standard DDR6 n'est pas encore défini par le JEDEC et de tels composants n'arriveraient pas avant la fin de la décennie.