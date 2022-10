GTA 6 : l'annonce officielle dans quelques jours

Il y a quelques jours, Internet croulait sous les vidéos d'une version anticipée de GTA VI. Des vidéos issues d'un piratage d'envergure ciblant les studios Rockstar. Dans les faits, c'est le compte Slack des employés du studio qui a été piraté pour récupérer les vidéos qu'ils s'envoyaient entre eux en 2019.

Le hacker à l'origine du piratage a été interpellé depuis, mais il plane toujours la menace de voir les codes sources de GTA V et VI se retrouver dans la nature.

La fuite a particulièrement secoué Rockstar et toute l'industrie du jeu vidéo, néanmoins le studio pourrait prochainement officialiser son jeu.

Octobre : un mois pas comme les autres pour Rockstar

Traditionnellement, Rockstar profite du mois d'octobre pour réaliser ses annonces : GTA V a été annoncé en octobre 2011 et Red Dead Redemption 2 en octobre 2016 avec un schéma assez similaire. Des annonces en octobre qui se font juste avant le bilan trimestriel du groupe en novembre et qui permettent donc d'avoir un peu plus de poids auprès des investisseurs.

Par ailleurs, on note qu'un anniversaire se profile à l'horizon puisque GTA Vice City est sorti en octobre 2022 sur PS2. Mieux encore, la licence GTA célèbre cette année ses 25 ans... Autant d'éléments qui pourraient encourager Rockstar à annoncer GTA 6 très prochainement.

Des rumeurs circulent également sur la toile concernant une annonce qui pourrait se faire lors d'un événement autour d'Halloween sur GTA Online.

Toute la problématique aujourd'hui est de savoir si Rockstar n'a pas été échaudé par l'affaire du piratage. Rappelons également que si le studio présente son titre, cela n'implique pas une sortie immédiate : Rockstar a toujours pris son temps pour peaufiner ses jeux avant leur sortie.